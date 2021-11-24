大陆国台办：福州至台北高铁支线建设已规划

大陆国台办发言人朱凤莲今天答记者有关两岸融合发展规划的提问时说，中共中央、国务院印发的相关文件已规划福州至台北高铁支线建设。两岸之间早日建成更加便捷、通畅的交通网络，将为两岸同胞提供更好的交通运输资源和服务，造福两岸同胞。

根据人民日报客户端消息，有记者在今天举行的国台办例行新闻发布会上提问称，中国自然资源部表示将会同有关部门和福建省统筹研究“海峡两岸融合发展的重大交通等基础设施纳入国家相关规划，福建省此前发布的《关于探索海峡两岸融合发展新路的实施意见》中也提到推进“台海通道”项目，请发言人介绍相关情况。

朱凤莲说，推进两岸应通尽通，包括基础设施联通，是中共中央总书记习近平提出的重大主张，符合深化两岸融合发展的需要，也符合两岸同胞根本利益。

她说，大陆方面正在规划和推动两岸交通基础设施建设相关工作。平潭海峡公铁两用大桥平潭段已实现公路铁路全部贯通；福建省有关方面已经完成与金门、马祖通桥的初步技术方案；中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》已规划福州至台北支线建设。两岸之间早日建成更加便捷、通畅的交通网络，将为两岸同胞提供更好的交通运输资源和服务，造福两岸同胞。

此前大陆一首网络歌曲《2035去台湾》在两岸走红。歌词写道要在2035年坐上动车，“去看看那外婆澎湖湾”“去看看那情歌阿里山”“还有那神奇的日月潭”，在大陆获得好评，但台媒指其引发台湾民众焦虑，认为是统战宣传。

朱凤莲在本月10日的例行新闻发布会上回应说，《2035去台湾》和《坐上高铁去台北》有异曲同工之处，实际上反映了两岸民众对实现京台高铁从福建到台北的远景规划的美好愿望。