中国上修人口统计数据至少1160万人

彭博社今天（24日）报道称，中国修改了从2000年至2010年出生的婴儿数量，在最新数据中上修了至少1160万人，出现差异的部分原因可能是因为当时的一胎政策。

据彭博社报道，根据中国政府发布的《中国统计年鉴2021》数据显示，2000年至2010年生育的子女数量为1.725亿人，远高于2010年人口普查记录的1.609亿，少计算了至少1160万人。

报道分析，中国的一胎政策可能是导致统计差异的部分原因。当时一些父母违反了一胎政策，生育了第二个子女，但为了避免惩罚而没有进行出生登记。中国独立人口问题学者何亚福说，中国自2016年才开放二胎政策，一些父母因为超生而不进行登记，直到孩子六岁，为了让孩子上学才进行登记。

这些少计的儿童中约有57%是女孩，表明了部分父母没有报告生育女孩，是为了让他们能继续生育以获得一个男孩，进而造成了统计差异。

报道称，此次上修表现出准确计算中国人口数量的困难。在最新的统计年鉴中，2011年至2017年的婴儿出生率也被上修，表明少计出生的情况在2010年之后可能继续存在。

不过随着中国开放了二胎及三胎政策，未来统计出现差异的情况可能会减少。虽然目前是允许一对夫妇生育三个孩子，但是超生并无惩罚。

然而，中国的新生儿数量预计会继续下降，总人口最早可能从今年开始萎缩。最新数据显示，2020年中国全国人口出生率为8.52%，首次跌破10%，创下了1978年来的新低。何亚福本月11日也在微博发文称，因出生人口持续下降等因素，2021年中国总人口很可能进入负增长。