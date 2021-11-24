造谣祖孙照为"老夫少妻”者被刑拘

一名年轻女博主上载和自己外公的合影，却被造谣成东莞清溪镇73岁企业家娶了29岁广西美女的“老夫少妻”，涉嫌造谣的吴某飞昨天已被东莞市公安局南城分局刑事拘留。其平台账号“飞哥在东莞”也被封禁处理。

根据红星新闻报道，据接近警方的人士透露，吴某飞因编造、传播虚假信息，诽谤他人，涉嫌刑事犯罪而被公安机关刑事拘留。案件还在调查中。

东莞警方人士说，目前涉事的吴某飞确已被警方刑事拘留，具体晚些时候将有通报，以官方通报为准。

此前，一年轻女子和一爷爷的合影在互联网上广泛流传，他们身穿白色衣服，被传是老夫少妻，男的是东莞73岁的东莞清溪企业家，女的是广西29岁美女，“代价”是 “88万（人民币，下同，约万新元）礼金加一套80万二房公寓加豪车一台”。

小红书博主“Niki 君”上周日发文称，自己是合影中的女孩，那是她与外公的合照，但被人造谣为“老夫少妻”。据“Niki君”介绍，被造谣的图片源于其于2018年12月 29日在某社交平台上发布的帖子。当时，她还在上海“漂”，外公从家乡到上海来看她。

据了解，此次谣言的源头始于今日头条的头条号“飞哥在东莞”，这次谣言给她带来极大困扰，她说：“想让造谣者受到应有的制裁和惩罚。” 为此，她还截屏保留证据。

头条号平台管理方随后发布消息称，经核查，“飞哥在东莞”账号系编造谣言误导用户，挑拨公众情绪，平台已对该账号予以封禁处理。

中国官媒《人民日报》前天在客户端发表评论文章说，这样的营销号不是一个人在“战斗”，背后是一群人在疯狂，此类恶意营销已成为互联网公害。监管部门对这种乱象应零容忍。