北大成立四研究中心 均以习近平思想命名

中国顶尖高等学府北京大学前天（22日）集中成立四个以习近平思想为名的研究中心，校方称，这是北大为进一步深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究，以中国共产党的创新理论阐释中国特色社会主义实践的重要举措。

据北京大学新闻网当天发布的新闻稿，北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院习近平经济思想研究中心、习近平法治思想研究中心、习近平外交思想研究中心、习近平生态文明思想研究中心22日举行成立仪式。

中共十九届六中全会本月8日至11日在北京召开，并通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，决议指出，“习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃。”

北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长王浦劬说，各研究中心与习近平新时代中国特色社会主义思想研究院全体教职员工将共同进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想专业性、学理性研究和阐释，产出更多高质量、高水平的成果。

北京大学党委书记、习近平新时代中国特色社会主义思想研究院理事长邱水平说，四个新的研究中心的成立，是在中共十九届六中全会召开之后，北大进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、继续推进马克思主义中国化、服务党的理论创新工作的重要举措。

邱水平还说，要以成立四个研究中心为契机，深刻领会“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，努力把习近平新时代中国特色社会主义思想研究院建成研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的学术重镇，以更加优异的成绩迎接中共二十大的召开。

北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院成立于2018年1月，是经中共中央批准的10家习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（院）之一。

此后，中国外交部在去年7月成立“习近平外交思想研究中心”，中国法学会今年6月成立习近平法治思想研究中心，中国国家发展和改革委员会则在7月成立“习近平经济思想研究中心”，生态环境部成立了“习近平生态文明思想研究中心”。