中信聘两副行长 “一正七副”格局形成

中信银行董事会会议通过两项人事变动议案，聘任刘成为常务副行长、王康为副行长，自监管机构核准其任职资格之日起任职。值得关注的是，若监管机构核准任职资格，中信银行将形成了“一正七副”的行长管理架构，即行长方合英，副行长分别是郭党怀、胡罡、谢志斌、芦苇、吕天贵、刘成、王康。

据21世纪经济报道，刘成出生于1967年12月，具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验。他先后就读于中央财政金融学院（现中央财经大学）金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。

2018年4月起刘成任中信银行党委委员，2018年4月至2021年11月任中信银行监事长、职工代表监事。刘成先生现同时担任亚洲金融合作协会理事。此次，根据中信银行方合英提名，中信银行董事会拟聘任刘成为中信银行常务副行长。

简历显示，刘成曾在国务院办公厅担任正处级秘书、副局级秘书、正局级秘书；曾在国务院办公厅秘书二局担任一处正处级干部、一处一秘、一处调研员兼副处长。此前，还在国家发展和改革委员会工作，曾任财政金融司财政处助理调研员、调研员。

王康，出生于1972年6月出生，自2021年8月起担任中信银行党委委员。他拥有二十余年中国银行业从业经验，毕业于南京农业大学、中央财政金融学院和长江商学院，获工学学士、经济学硕士和高级管理人员工商管理硕士学位，正高级经济师。

值得一提的是，王康在中信银行工作多年，曾先后担任中信银行总行计划财务部总经理、无锡分行行长、总行资产负债部总经理、董事会秘书，中国中信集团有限公司董事会办公室主任、中国中信股份有限公司联席公司秘书。

此外，董事会决议，“同意王康先生兼任本行财务总监，自监管机构核准其任职资格之日起正式就任，届时方合英先生不再兼任本行财务总监。”