秦刚：中美关系的大球仍需小球推动

中国驻美大使秦刚在中美“乒乓外交”50周年纪念活动致辞时表示，中美关系这个大球仍需要乒乓球这个小球来推动，那就是“乒乓外交”所体现出的战略远见、政治勇气和人民友谊。

据中国驻美国大使馆网站消息，秦刚说，几天前，中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤。习近平指出：“过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。”而这一最重要的事件就是从小小的乒乓球开始的。

秦刚说，近年来，中美关系遭遇严重困难，这不符合两国和两国人民的根本利益。改善中美关系是两国人民共同的殷切期待。在视频会晤中，两国元首一致同意，以建设性方式管控分歧，防止冲突，增进合作，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。两国元首特别强调，应该鼓励年轻一代更多接触，加强彼此了解。

秦刚表示，真诚希望50年后的今天，两国人民特别是年轻人能够了解“乒乓外交”，从中得到历史的启示。中国认为，合作共赢始终是中美关系的主流。尽管有时会有竞争，但双方应该像乒乓球运动员一样遵守公认的规则，开展公平、良性的竞争，在竞争中相互尊重，相互欣赏，互学互鉴，共同提高。

他表示，正如尼克松总统曾说过的，“乒乓球比赛会有输赢，但最大赢家是美中两国人民的友谊”。他特别高兴地得知，中美两国运动员将组队出战本届世乒赛混合双打比赛。

秦刚指出，50年后，中美关系又处在新的十字路口。中美关系这个大球仍需要乒乓球这个小球来推动，那就是“乒乓外交”所体现出的战略远见、政治勇气和人民友谊。这就是今天纪念它的现实意义所在。