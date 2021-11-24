陕西潼关肉夹馍协会起诉数百小吃店

“逍遥镇胡辣汤”引发一阵商标维权风波后，陕西渭南市潼关县“潼关肉夹馍”再陷商标纠纷。潼关肉夹馍协会已起诉中国国多个被指使用该商标的店铺，近几个月内有210个开庭公告。

据河南广播电视台报道，11月21日，河南几十家小吃店的商户们求助称，他们卖的肉夹馍因带了“潼关”两字，被陕西“潼关肉夹馍协会”告了，要求他们赔偿3至5万元（人民币，下同，6411至1万零685新元）不等，如果他们想继续使用“潼关肉夹馍”商标，需缴纳9万9800元。商户们说，和他们有类似经历的小吃店，全国有上百家。

据澎湃新闻报道，天眼查信息显示，潼关肉夹馍协会成立于2016年6月6日，注册资本5万元，法定代表人是王华锋，登记管理机关为潼关县民政局，系社会团体，其宗旨为潼关肉夹馍培训、推广、宣传。其历史名称为“老潼关小吃协会”。

国家知识产权局商标局中国商标网信息显示，老潼关小吃协会于2014年4月14日申请注册了“潼关肉夹馍”商标。该商标的国际分类为30，注册公告日期为2015年12月14日，专用权期限从2015年12月14日至2025年12月13日，商标类型为集体商标。

天眼查信息显示，潼关肉夹馍协会以“侵害商标权纠纷”“商标权权属、侵权纠纷”等理由起诉了数百家小吃店、食品店、美食店。天眼查显示的近几个月的开庭公告就有210条。这些被起诉的小吃店分布中国全国各地，有的是河南焦作的，有的来自浙江杭州，有的则是广东佛山的。

潼关肉夹馍协会起诉多家小吃店引发关注后，潼关县宣传部一名工作人员11月24日告诉澎湃新闻，当地已关注到此事，目前正在处理中。至于如何处理，这名工作人员未透露。

同日，澎湃新闻多次致电潼关肉夹馍协会，电话均未接通，对方也未回复相关短信。

潼关肉夹馍协会相关工作人员此前接受采访时说，该协会从2020年12月开始委托北京一家律师事务所做全国商标维权，初衷是希望所有做“潼关肉夹馍”的商户都能加入该协会共同发展。

河南“逍遥镇胡辣汤”最近也引发了一场商标维权风波。不少经营了十几年“逍遥镇胡辣汤”的商贩，突然被河南西华县胡辣汤协会起诉侵犯“逍遥镇”商标权。11月21日晚间，西华县胡辣汤产业发展中心发布说明称，已责令“逍遥镇胡辣汤协会”暂停目前正在开展的工作。

有专家认为，逍遥镇胡辣汤协会持有的“逍遥镇”不是一种证明性质、集体性质的“地理商标”，而是一般由具体商家注册的“普通商标”，作为组织的协会通过一个“普通商标”来进行商标维权并不合适。也有专家认为，胡辣汤协会挟商标以维权的做法，“不是在保护商标（协会注册的不是地理商标），反而‘有收保护费’之嫌。”