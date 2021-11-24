台湾远东集团已被大陆罚缴4.74亿人民币

针对台湾远东集团在中国大陆的多家企业被罚，大陆国台办发言人今天说，远东集团涉事企业存在一系列违法违规行为，现已处以罚款及追缴税款约4.74亿元人民币（约1亿新元）。

据中国台湾网刊登的国台办新闻发布会文字实录，多家台湾媒体在发布会上就远东被罚提问，国台办发言人朱凤莲回答说，上海、江苏、江西、湖北、四川等五省市有关执法部门开展执法检查，发现台湾远东集团在当地投资的化纤纺织、水泥企业在环保、土地利用、员工职业健康、安全生产及消防、税务、产品质量等方面存在一系列违法违规行为。

朱凤莲说，有关执法部门坚持以事实为依据、以法律为准绳，依照国家有关法律法规和程序，对涉事企业进行了处罚，现已处以罚款及追缴税款约4.74亿元人民币，并收回其中一家企业的闲置建设用地，查处工作仍在进行中。

她还说，依法打击“台独顽固分子”及其关联企业和金主，根本目的是维护台海和平稳定和两岸同胞切身利益。大陆鼓励支持两岸正常经贸往来，依法保障台胞台企的合法权益，但绝不允许任何人、任何企业一边在大陆赚钱，一边给“台独顽固分子”充当金主提供金援。



对于远东被罚使得台湾很多人担心可能造成支持两岸发展或支持大陆的台商返台投资，朱凤莲强调，大陆欢迎和支持台胞台企到大陆投资发展、依法保障台胞台企正当权益的立场和态度没有改变，希望台胞台企明辨是非，站稳立场，与“台独”分裂势力划清界限。

另外，有台湾媒体提到，台企在选举中蓝绿都“押宝”是政治生态的常态，担忧远东被查是否会造成台商“寒蝉效应”，以及对制裁名单的政治献金金主是否有更明确的界定。

朱凤莲回答说，大陆绝不允许“台独顽固分子”的关联企业和金主在大陆谋利，绝不允许台企一边在大陆赚钱，一边在岛内支持“台独”、破坏两岸关系，干“吃饭砸锅”的事，“在大陆有投资的台湾企业对此心知肚明，相信这些企业的负责人对该不该捐助‘台独’顽固分子是有清醒认识的。”

对于有台湾民众担心未来两岸是不是朝向“选边站”模式，朱凤莲强调，是否坚持一个中国原则和“九二共识”，反对还是支持“台独”分裂，都是两岸关系大是大非的问题，本来就没有任何模糊的空间，她呼吁台湾同胞像追求人生的幸福一样追求统一，积极参与到推进祖国和平统一的正义事业中。

台湾远东集团被大陆当局重罚，舆论揣测大陆是对绿营“金主”开铡，但据台湾《联合报》报道，近年来台湾监察院公开的资料显示，远东集团资助对象蓝绿阵营人士都有。在去年台湾立委选举中，相关政治献金名目显示，远东集团捐给国民党候选人14位、民进党候选人31位。

此前，远东集团曾捐助给后来被大陆列入“台独顽固分子”的行政院长苏贞昌竞选。苏贞昌的女儿苏巧慧2016年第一次参选时，远东集团也有赞助。