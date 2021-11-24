中国城市社会发展指数发布 京沪领衔

华东理工大学“中国城市社会发展指数研究”课题组11月24日发布“新时代中国城市社会发展指数暨百强榜（2021）”。综合排名前十强的城市分别为：北京、上海、广州、深圳、重庆、杭州、南京、天津、武汉和成都。

据第一财经报道，与2020年相比，城市社会发展十强城市连续上榜，北京和上海引领城市社会发展，广州和深圳齐肩并进，广州凭借公共医疗和住房可支付性的得分优势前进一名。排行榜前十位城市有七个城市来自京津冀、长三角和珠三角三大城市群，重庆、成都和武汉等城市表现优异。

前20强城市中，西安和佛山位列第11和12名，西安、宁波和济南进步明显，济南首次进入20强。前30强城市中，合肥从2020年的第30名上升到23名，提升显著。

与2020年相比，2021年百强城市省份分布情况更为均衡。关于各省份上榜数量，广东省上榜城市数量名列榜首，上榜城市达到14个，其中五个城市进入前20强；江苏省和浙江省上榜城市数量紧随其后，入选城市均为11个；山东省上榜城市数量为7个，福建上榜城市数量为5个，安徽、海南、内蒙和广西上榜城市为4个。得益于长三角一体化和海南全面深化改革开放等国家战略，安徽和海南上榜城市数量上升。

从地域分布来看，上榜城市的空间集聚效应仍非常明显，东部沿海城市上榜城市最为集中，东北和西南地区上榜数量较少，这在一定程度上反映了中国城市社会发展的不平衡性和不充分性。与此同时，内蒙古、广西和新疆等省份上榜城市数量较多，也体现了国家的共同富裕和区域均衡战略。

这是华东理工大学第四次公开发布中国城市社会发展百强榜。2021年的指标体系在关注城市社会治理、社会保障、公共医疗、以及生态文明的基础上，更加重视城市的经济发展与民生建设、教育文化与科技创新，关注人口长期均衡发展与社会发展潜力，同时还强调新市民、青年人安居乐业对城市社会发展的重要性，把住房问题纳入了指标体系。

整个指标体系包括七个一级指标、48个二级指标，其中，一级指标分别为经济发展与民生建设、人口发展与社会潜力、生态文明与环境治理、社会治理与社会服务、教育文化与科技创新、公共医疗与居民健康、社会保障与社会救助。

在经济发展与民生建设方面，上海位列榜首，广州由于住房可支付性的得分优势缩小了与深圳的得分差距。在人口发展与社会潜力方面，深圳、广州、郑州、东莞、北京和西安等城市表现优异，这些城市凭借职业机会和公共服务资源优势，人口吸引能力显著增强，人口年龄结构呈年轻化，社会发展潜力大。