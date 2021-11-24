“所罗门足协派员赴华学习”引热议 网民：一个敢教、一个敢学

广东省友协、省足协和所罗门群岛足协、瓜达尔卡纳尔-广东友协上月11日共同举办足球线上交流会，所罗门足协表示他们将会派遣裁判、教练等人员赴华，进入广东职业足球俱乐部进行学习。“所罗门足协派员赴华学习”的话题在中国足球圈引发讨论，有网民评论称，一个敢学，一个敢教。

综合澎湃新闻、上观新闻和“中国驻所罗门群岛大使馆”微信公众号消息，广东省足协副主席兼秘书长邓欢欢和广东省足协官员介绍了广东省足球事业发展、运动员和裁判员训练选拔、培养体系和国际交流情况。

广东省友协副会长陈广俊表示，本次足球线上交流会是落实去年12月广东省友协与所罗门瓜省-广东友协视频交流会达成的共识，为拓宽广东省与所各领域合作出了有益尝试。

所罗门足协表示他们将会派遣裁判、教练、管理人员、国家队球员全面赴华，进入广东的职业足球俱乐部进行学习和训练。

所罗门群岛国会议员安东尼·维科曾在2017年率团前往中国，他说，所国希望进军卡塔尔世界杯，因此迫切需要来自中国的经验。

尽管被网民群嘲，还有自媒体问“中国足球自己都很难进世界杯，我们究竟能教所罗门群岛什么呢？”但与中国于2019年9月建立外交关系的所罗门群岛近来在足球方面与中国开展了不少合作。

据中国驻所罗门群岛大使馆网站消息，驻所罗门群岛大使李明去年11月30日应约会见所罗门群岛足球协会会长拉伊及其执委会成员。

拉伊当时表示，所足球协会坚决支持所中建交。足球是所民众最喜爱的体育运动之一。所中建交以及所将举办2023年太平洋运动会都是所广大足球爱好者的福音。所足球协会愿同中方探讨互访、交流和赛事合作，推动所中关系发展。

李明说，所罗门群岛足球、橄榄球等球类运动在南太地区具有较高竞技水平。中国致力于建设体育大国、体育强国，正在积极筹备2022年北京冬奥会。中国人民热爱足球运动，愿同所开展体育合作，积极推动交流互鉴。希望中所两国足球队适时互访，开展友谊赛事，促进两国体育合作和人文交流。



据悉，所罗门群岛将参加大洋洲的世界杯预选赛将在明年1月或3月进行。根据国外网站统计的数据，目前斐济、塔希提、所罗门群岛的晋级世界杯概率都要高于中国国足。

不少中国网民对“所罗门足协赴华学习”评论称，“一个敢学，一个敢教”，“国足也终于有国际铁粉了”。