台三读通过海空战力提升法案 蔡英文：展现自我防卫决心

台湾立法院昨天（23日）三读通过“海空战力提升计划采购特别条例”，台湾总统蔡英文今天说，这将能大幅提升台军防卫力量，向国际展现自我防卫决心。

蔡英文今天在面簿（Facebook）发文强调，“我们的立场很清楚，遇到压力不屈服，得到支持不冒进”。

她称，这项条例有三个重点，一是编列预算建构军备武器，可以快速提升海空战力；二是优先采购台制武器，有助于防卫自主的能力发展；三是大幅提升防卫能量，向国际展现自我防卫决心。

蔡英文写道，她要感谢行政院与朝野立委合力推动法案，为台军建军计划立下重要里程碑，并表示未来台湾将会持续强化自我防卫能力，发展不对称战力。

另据台湾中时新闻网报道，民进党发言人简舒培强调，面对大陆的武力威胁，这项2400亿元（新台币，约117亿新元）的新法案通过三读，除了能即时提升台军整体战力，及兼顾台湾安全及防卫产业的发展，更向国际社会展现台湾保护民主自由的坚强意志。

台湾立法院外交及国防委员会、财政委员会联席会议于10月6日初审通过行政院所提“海空战力提升计划采购特别条例”草案，以应对大陆武力威胁。台湾立法院长游锡堃曾在前天下午召集台湾朝野党团，就提升海空战力相关条例草案的五条关键条文进行协商。不过朝野激辩后仍无共识，并在昨天交付立法院表决。