香港富豪刘銮雄拟清仓恒大

香港富豪刘銮雄旗下华人置业昨天发布公告称，相关股东已就向董事授予出售授权作出书面批准，以授权出售集团于今年9月23日持有的（中国恒大）全部或部分约7.51亿股授权股份，授权股份占中国恒大集团于今年10月31日的已发行股本约5.67%。

根据每日经济新闻报道，华人置业公告称，“本集团将视乎当时市况，于授权期间不时在市场上或透过大宗交易于一宗或一系列交易中出售最多7.51亿股授权股份。”出售授权将自2021年9月23日起至2022年9月22日止的12个月期间有效。

据报道，早在今年8月，华人置业已经开始出售中国恒大股权。据其披露，于2021年8月30日至2021年9月21日期间，华人置业于联交所公开市场出售合共约1.089亿股先前出售股份（占中国恒大集团于2021年10月31日已发行股本约0.82%），总代价约为2.465亿（港元，下同，4300万新元，不包括交易成本）。每股先前出售股份的平均售价约为2.26元。

自授权期间开始及截至最后实际可行日期期间，华人置业已根据出售授权出售合共约4.38亿股授权股份，每股授权股份平均售价约为2.61元，出售所得款项总额约11.41亿元。

于最后实际可行日期，华人置业继续持有3.13亿股余下授权股份，占中国恒大集团于今年10月31日已发行股本约2.36%。

华人置业表示，假设集团于最后实际可行日期持有的全部余下授权股份将按中国恒大集团股份于最后实际可行日期的收市价每股授权股份2.78元出售，根据出售授权项下出售授权股份的估计出售所得款项总额将约为20.117亿元。

另据《中国证券报》报道，华人置业之前已出售中国恒大1.09亿股股份。若按照相关出售条件出售，华人置业出售中国恒大8.6亿股股份预计将亏损105.58亿元。

华人置业老板刘銮雄是中国地产商恒大集团董事局主席许家印的多年好友，也曾是中国恒大重要股东，曾持有中国恒大9%的股份。在中国恒大市值巅峰时期，其账面最高盈利近百亿港元。刘銮雄夫妇2019年末还曾获得中国恒大17亿元的分红。

截至昨天收盘，华人置业股价报每股3.7港元，跌0.27%，最新市值为70.58亿港元；中国恒大股价报每股2.93港元，涨6.55%，最新市值为388.24亿港元。