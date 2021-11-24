调查：超八成受访台湾青少年认为日本最友善

台湾金车文教基金会今天公布“青少年国际素养问卷调查”结果，85%台湾青少年认为日本是对台湾最友善的国家；在经贸发展层面，88%青少年认为美国是对台湾最重要的国家，其次依序是日本（82%）和中国大陆（50%）。

根据台湾中央社报道，调查显示，高达86%的青少年认为了解国际事务是生活常识，认为培养国际素养时，最常遇见的阻碍是语文阅读能力不足（83%），其次是国际文化理解不足（77%）。

面对全球多元伙伴关系，85%青少年认为日本是对台湾最友善的国家，其次是美国（71%）、韩国（35%）。台湾青少年最希望移民的国家也是日本，并最愿意和日本人当邻居。

在经贸发展层面，88%青少年认为美国是对台湾最重要的国家，其次依序是日本（82%）和中国大陆（50%）。

国际社会福利协会中华民国总会理事长陈芬苓指出，观察性别差异，除了日本之外，女性对韩国有较高的好感度，男性则对美国有较高的好感度。她分析，台湾的女学生较常接触韩剧、韩国的流行文化，男学生则因为职业运动等，更常接触美国文化。

陈芬苓表示，由此可见文化产业是一个重要的国际媒介，输出文化商品能增加其他地方对台湾的友好程度。

对于关心的国际议题，最受台湾青少年关注的是医疗卫生，其次是人权、能源。金车基金会总干事曾清芸表示，受到冠病疫情影响，青少年开始关心医疗卫生等国际事务，希望在疫情过后，仍能维持关注度，并有更多元、全面的观点和思考。

该项调查是基于今年10月25日到11月15日基金会针对全台国中、高中生发放的网络和纸本问卷。

