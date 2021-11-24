中国商务部：RCEP将显著降低贸易成本提升产业竞争力

中国商务部副部长任鸿斌今天说，RCEP的如期生效将是东亚经济一体化新的重大进展，将有力拉动地区贸易投资增长，对促进地区经济复苏产生积极影响，并将显著降低区域内贸易成本，进一步提升地区总体产业竞争力，有利于本地区产业链供应链融合发展。

根据澎湃新闻报道，任鸿斌在商务部召开的《“十四五”对外贸易高质量发展规划》专题新闻发布会上回答记者提问时说，经各成员方共同努力，RCEP协定已达到生效门槛，将于明年1月1日正式生效实施。RCEP总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的1/3，协定涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放、商务人员往来、电子商务、知识产权保护等广泛领域，是全球规模最大的自由贸易协定，RCEP的如期生效将是东亚经济一体化新的重大进展，将有力拉动地区贸易投资增长，对促进地区经济复苏产生积极影响。

任鸿斌说，RCEP将有利于促进本地区贸易增长。协定生效实施后，区域内90%以上的货物将逐步实现零关税。中日之间首次建立自贸协定关系。RCEP将为本地区带来新的贸易增量，根据有关研究机构的预测，到2035年，出口和进口累计增量将分别达到8571亿美元和9837亿美元。

其次，RCEP将有利于本地区产业链供应链融合发展。协定纳入区域原产地累积规则，降低了成员国产品获得享惠资格的门槛，将鼓励生产商更多使用区域内原产材料，有助于区域内形成更加紧密的产业链和供应链。RCEP还就海关程序、贸易便利化、检验检疫、技术标准等达成了一系列高标准条款，将显著降低区域内贸易成本，进一步提升地区总体产业竞争力。

任鸿斌表示，下一步，商务部将与各成员国共同努力，做好协定生效准备工作，共同高水平实施好协定，并继续推动尚未完成核准的成员国加快国内程序，尽快完成核准，使协定在更多成员国间实施。同时，商务部将会同国内有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，为国内各地方、各行业利用好协定机遇，实现更好发展做好指导和服务。