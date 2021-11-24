港府重启修订版权条例咨询 未引入国安法相关规定

香港政府将就修订版权条例展开为期三个月的公众咨询，至明年2月23日。香港商务及经济发展局局长邱腾华说，这次并未引入任何与国安法有关的规定。

综合星岛网及香港01报道，邱腾华今天（24日）举行记者会表示，这次将以2014年立法会的讨论为咨询起点，内容也以2014年的草案版本作蓝本，不排除会因应《香港国安法》加插细节，但要参考实际发展，听取了各方意见后，再提交到立法会。

他表示，咨询文件没有限制意见，也已列出2014年至2016年间有争论的议题，并形容咨询文件具有实务性，尊重共识，不会排除新意见。

邱腾华提到，《2014年版权（修订）条例草案》虽获得立法会法案委员会支持，却因遭到部分议员拉布反对而导致有关审议程序终止。他也说，香港版权制度已落后超过10年，并表示非常可惜。他认为当时的版本是政府经多年讨论所达成的成果和广泛共识，平衡了各方权益。因此他重申，香港需要急起直追，尽快完成立法工作。

在这次的咨询建议中，新增了戏仿、讽刺、滑稽、评论时事及引用作品等目的而使用作品可获豁免。邱腾华说，对于在一般情况下，只要版权持有人不提出异议，利用他人作品的行为不会构成侵害版权，在法律上可获豁免。他也强调，法例既要保护版权持有人的权益，也要尊重表达和创作自由。

另外，针对作品涉及批评国安法及不满时局等内容是否违法，他说，两个涉及不同范畴及不同法例。他并称，此次并未引入任何与国安法有关的规定，现阶段也不认为需要加入与国安法相关的条文。若有违国安法，相关部门会执法。

《版权修订条例》草案曾于2011年及2014年推出，内容包括限制转播侵权作品，二次创作或翻唱作品也都未获豁免。《2014年版权修订条例》推出后因侵犯言论自由的疑虑而引起社会反对，最后在当时泛民立法会议员拉布三个月，建制派的离场下，通过休会待续议案，草案因此受到搁置。