药企CEO：本土冠病特效药或是中国放弃“清零”策略的关键

中国一名药企CEO说，在通过大规模检测、监控和严格的边境限制成功遏制了冠病之后，中国现在已成冠病的“处女地”，如想恢复疫情前的生活，冠病特效药或是中国放弃“清零”策略的关键。

开拓药业首席执行官童友之接受彭博新闻社采访时说，在中国，由于接触过冠病病毒的人很少，昔日感染带来的自然保护力不足，临床试验又显示本土疫苗在预防传播方面效果较差，如果开放边境，冠病对中国国内不均衡医疗系统的潜在破坏力令人担忧。

开拓药业的实验药物普克鲁胺（Proxalutami）目前正在美国和巴西展开三期试验，该药可以口服，很容易量产，这一点在爆发大流行病期间很重要。

开拓药业总部位于江苏苏州，几年前开始研究用这一化合物治疗前列腺癌。它会抑制一种雄性激素，一些研究人员认为这种激素可能与冠病重症风险有关。

巴西的一项初步研究发现，普克鲁胺减少了轻症冠病患者的住院和重病患者的死亡风险，一些专家认为试验结果好得不像真的。童友之说，美国、中国等地正在进行更大、更严格的试验以验证巴西的研究结论，如果实验结果成功，将为该药获批铺平道路。

开拓药业的股价在过去12个月里上涨了五倍多，昨天收报56.85港元（9.97新元）。

中国冠病药物研发大多集中在中和病毒的抗体药上。据中国媒体报道，中国研发团队已向国家药监局滚动提交冠病特效药附条件上市申报材料，有望12月底前获得批准（附条件）上市。

对于中国将在何时调整抗疫策略，转而把冠病当作普通流行病看待，国产冠病特效药可能是当局考量的关键因素。在9月底接受中国媒体采访时，中国疾控中心主任高福说，药物现在是减轻疫情影响的重点。他说，特效药加疫苗将帮助中国过渡到与病毒共存的时期。

尽管中国有超过75%的人口完成了疫苗接种，但该国仍对世界其他地区封关。中国严重依赖本土的灭活疫苗，而这种疫苗在阻断感染方面的效果不如西方广泛使用的高效mRNA疫苗。这牵出了“单打疫苗够不够”的问题，分析师认为这是北京不愿放弃所谓“清零”策略的一个关键原因。