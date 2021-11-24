美国邀台湾参加民主峰会 大陆外交部反对

针对美国邀请台湾参加“民主峰会”（Summit of Democracy），中国大陆外交部今天回应，大陆对此坚决反对，并敦促美国遵守中美三个联合公报和一个中国原则。

据中新网报道，外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上说，大陆坚决反对美国邀请台湾参加所谓“民主峰会”。他强调，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，一个中国原则是公认的国际关系准则。

他并说：“我们严正敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止向‘台独’势力提供任何讲台，停止为‘台独’势力张目。为‘台独’势力搭台，只会让自己下不来台，与‘台独’一起玩火，终将引火烧身。”

赵立坚也批评美国披着民主外衣，推行集团政治，挑动阵营对抗之举，是冷战思维的再现。“美方所作所为恰恰证明所谓民主只不过是一个幌子，是美方拿来推进其地缘战略目标，打压他国，分裂世界。”

据路透社报道，美国国务院周二公布，将邀请台湾参加12月9至10日的“民主峰会”；台湾将派出行政院政务委员唐凤及驻美代表萧美琴与会。

根据美国国务院公布的邀请名单，共有110个国家与地区受邀，除了台湾，还包括英国、日本、立陶宛等。中国大陆、俄罗斯、土耳其、越南等则未受邀。