下午察：大陆“杀”远东 警告“远东们”？

在两岸政治、民意越发对立的背景下，又有一个实体“中枪”了，这次是总部位于台湾、深耕大陆的远东集团。在外界看来，此次远东集团被盯上，背后牵涉的政治意味不仅浓厚，而且事件发展似乎有越演越烈的走势。

据中国官媒新华社周一（11月22日）报道，上海、江苏、江西、湖北、四川等五省市有关执法部门开展执法检查，发现远东集团在当地投资的化纤纺织、水泥企业在环保、土地利用、员工职业健康、安全生产及消防、税务、产品质量等方面存在一系列违法违规行为。

大陆执法部门依据国家法律法规对远东集团采取罚款、追缴税款、限期整改等措施，并收回该企业闲置建设用地。远东集团承认存在违法违规事实，并称公司已缴纳或正按程序缴纳罚款及税款。报道当时并未披露罚款或税款数额。

后来，据远东集团旗下两家受影响的子公司——亚洲水泥和远东新世纪——发布的公告，这两家公司被大陆当局处以总计8862万元人民币（约1894万新元）的罚款。但它们都表示，在大陆的业务没有受到重大影响。

大陆国台办今天在北京举行例行记者会，发言人朱凤莲再度警告，大陆绝不允许“台独顽固分子”的关联企业和金主在大陆谋利。（中新社）

不过，大陆国台办发言人朱凤莲今天在例行记者会上透露，远东集团已被处以罚款及追缴税款约4.74亿元人民币（约1亿新元）——这足足比前天的数额多了五倍，她并再度警告，大陆绝不允许“台独顽固分子”的关联企业和金主在大陆谋利，绝不允许台企一边在大陆赚钱，一边在岛内支持“台独”、破坏两岸关系，干“吃饭砸锅”的事。

“这一态度是明确的、一贯的。在大陆有投资的台湾企业对此心知肚明，相信这些企业的负责人对该不该捐助‘台独顽固分子’是有清醒认识的。”

朱凤莲的这番发言，也进一步证实远东集团是“台独顽固分子”的关联企业和金主。至于原因，或许要从台湾行政院长苏贞昌说起。

11月5日，大陆国台办首次祭出“台独顽固分子”惩戒名单，并点名制裁苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮三名台湾官员。具体惩戒措施包括：禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利等。

（左起）台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃和外交部长吴钊燮被大陆国台办列入“台独顽固分子”名单。（自由时报）

随后，有不少分析指出，此次受惩戒措施影响最深的，除了那些向“台独顽固分子”捐献政治献金的台商金主，再来就是苏贞昌，原因包括：一旦金主断了奥援，他的女儿、现任民进党立委苏巧慧和苏系子弟兵的选举资金将缩水。要知道，选举是很烧钱的，从竞选工作人员的薪水，到插在街边的大小竞选旗子，再到数之不尽的宣传传单，都是一笔笔不小的开销。

再者，据报苏贞昌一直觊觎2024总统大位，如果此刻金主收手，他的总统梦显然将遇到更多阻碍。可以说，大陆国台办这招制裁“台独顽固分子”，并精准点穴到关联企业和金主，直击了苏贞昌的要害。

政治立场亲蓝的台湾《联合报》称，远东集团虽然过去被视为偏蓝，资助的政治人物也以蓝营居多，但根据台湾监察院近年公开的资料显示，远东集团资助对象其实蓝绿都有，其中在2016年以及2018年，就曾分别资助苏巧慧和苏贞昌父女俩200万新台币（9万8200新元），总计400万新台币。

但是，真正让外界，尤其大陆当局认为远东集团与“台独”分子越走越近的佐证，应该与这有关——据台湾监察院公布2020年总统暨立委选举政治献金捐款资料，收到远东集团捐款的国民党候选人有14名，但民进党候选人却高达31名——蓝绿之间如此明显的差距，难怪远东集团会被大陆舆论扣上“绿营金主”的帽子。

在这背景下，业务遍及大陆的远东集团，自然也就成了北京“开枪”的首发目标之一。

台湾远东集团董事长徐旭东。（自由时报）

远东集团1937年成立于上海，1949年迁至台湾，主营石油化学、纺织纤维、水泥，另从事通信业、海运业、百货等，年营业额据说超过6000亿新台币。该公司在大陆也进行了大规模投资，集团官网显示，在近百家分公司中有超过20家位于大陆本土。

这些公司，规模、业绩都不小。例如，远东集团1996年在上海投资创建的远纺工业（上海）有限公司，是一家生产聚酯及其延伸产品的大型化工、化纤、纺织、染整联合企业。其总部设在上海陆家嘴，在上海奉贤星火开发区创建工厂，占地37万平方米的厂区。

香港亲北京媒体《大公报》则披露，远东集团的投资版图除了覆盖大陆多个省市，另外在香港也投资多家企业，包括九龙英泥有限公司、裕民航运（香港）有限公司等。

由此可见，远东集团多年来在两岸三地都吃得很开，但随着北京对其“变脸”，该集团在大陆的前景已经变得不明朗化。

看在其他在大陆深耕的台商眼里，远东集团的遭遇，无疑就是一记警钟，敲醒他们在两岸议题上，已经没有在商言商的模糊空间。

朱凤莲今天也强调，是否坚持一个中国原则和“九二共识”，反对还是支持“台独”分裂，都是两岸关系大是大非的问题，“本来就没有任何模糊的空间”。她还明确指出，“台独顽固分子”清单不止苏游吴三人，并意有所指地说：“近期有各别‘台独’分子跳得挺高，甚至声称对未被列入‘台独’顽固分子清单感到‘遗憾’……别着急，有他们真正遗憾的时候。”

这否意味着，接下来会有越来越多的台湾“远东们”在大陆因各种原因被盯上，在明年底举行的台湾地方选举前，情况应该会更明确。根据台湾金融监督管理委员会资料，到今年第二季，赴大陆投资的台企，有673家上市公司和523家上柜公司，共1196家，占台湾全体上市柜公司总数的73.42%。