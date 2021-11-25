彭博：中国严苛的防疫规定阻碍航运业复苏

彭博社报道称，中国日益极端的病毒清零政策正在阻碍航运业的全面复苏，并延长了导致全球港口混乱、商店缺货的危机。

据彭博社报道，为了将病毒拒之门外，中国继续禁止在中国港口实施外籍船员换班，最近又对回国的中国海员实施长达七周的强制隔离。即使在其他地方更换了船员的船只，也必须等待两周才能获准进入中国港口。

为了遵守中国的要求，船东和管理公司不得不重新安排船舶路线，导致运输和船员换班延期，加剧了供应链危机。

“中国的限制措施会产生连锁反应，”国际航运公会秘书长Guy Platten表示。“对船舶运营的任何限制都会对供应链产生累积影响，造成真正的中断。”

彭博社的报道称，作为全球最大的出口国，中国是航运业的重要枢纽。同时，中国也是最后一个还在坚持清零政策的国家。

在世界各地，工厂、航运公司和消费者仍在适应调整依旧肆虐的疫情。美国的供应短缺正在显示缓解迹象，但英国的情况还在加剧。亚洲一些港口已经不那么拥堵，但在加州，满载的船只仍在等待卸货。

船舶管理公司和航运公司呼吁中国放宽限制，否则可能导致全球供应链中断更加严重。

森海海事服务的董事总经理赵玮透露，中国港口最新的限制措施针对的是中国船员，要求他们在返回中国之前隔离三周，抵达中国港口隔离两周，然后在他们所属省份再隔离两周，之后才能与家人团聚。森海海事服务是最大的中国船员外派机构之一。

“港口主要关注点是检疫和卫生问题，”他周一在一个在线行业论坛上表示。“规定经常变化，取决于当地的疫情情况。”

船舶管理公司表示，船员即使有紧急医疗需求也不许在中国治疗。中英船务曾有一位大副患了严重牙痛，但不能下船治疗。他不得不等到这艘船到达韩国后才去看牙医。

“中国是个大问题，”中英船务首席执行官兼香港船东会主席Bjorn Hojgaard说。“他们在阻止病毒输入方面做得很好，但代价是不让船员进来，甚至中国船员有时也无法回国。”

“中国决心清零，不会放松防疫规定，”森海海事服务的赵玮说。“由于明年2月要举办冬奥会，防疫甚至可能还会加强。”