摩根大通CEO称他后悔开玩笑该公司会比中共更长寿

摩根大通公司首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)周二随口说,这家美国银行业巨头将能比中国共产党更长寿,几天前他获得香港特区政府旅行豁免,短暂地访问了香港。

根据《华尔街日报》看到的一段视频,戴蒙说:“我前不久在香港,开了一个玩笑,共产党正在庆祝它成立100周年。摩根大通也是如此。我跟你打赌,我们会更坚持更长时间。”

这位65岁的资深银行家笑着补充说:“我不能在中国说这些。不过他们可能也在听。”

据报道,戴蒙是在波士顿学院的一次活动中发表上述言论的,当时他回答了一位听众关于在中国大陆做生意的问题。他还就其他敏感问题发表了看法,包括台湾的政治局势。

对此,《环球时报》总编辑胡锡进在推特以英文回怼戴蒙称,“Think long-term! And I bet the CPC will outlast the USA.(把目光放的长远点!我打赌中国共产党会比美国存在更久)。”

在昨天举行的中国外交部例行记者会上,当被彭博社问及戴蒙的言论时,发言人赵立坚则回答道:“彭博不是‘严肃媒体’吗?这种博眼球的话,你们也要拿来刷存在感?”

戴蒙在美东时间周三早上表示,他对他前一天的言论感到后悔。“我很后悔,我不应该发表这种言论。我只是想强调公司的实力与长寿。”

摩根大通的发言人表示,该公司致力在中国发展,戴蒙“承认他不应该轻率地或不尊重地谈论另一个国家或其领导人”。该发言人也说,戴蒙还表示他强力支持与中国进行建设性、深入的经济对话。

据彭博社报道,戴蒙是华尔街任职时间最长、最直言不讳的首席执行官之一,这不是他第一次收回之前发表的公开评论。2018年,他在一场慈善活动上誓言能在选举中击败特朗普,因为他比这位时任总统更聪明。但在几个小时后,戴蒙就声明称他本不该这么说。

今年8月,摩根大通获得中国监管部门批准,成为首家外商独资券商。路透社当时分析,此举可能被视为迄今为止中国开放资本市场的最明确信号。此前多年,中国一直在逐步开放资本市场,并受到来自美国方面的压力,尤其是来自特朗普政府的压力。