摩根大通CEO称他后悔开玩笑该公司会比中共更长寿

摩根大通公司首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）周二随口说，这家美国银行业巨头将能比中国共产党更长寿，几天前他获得香港特区政府旅行豁免，短暂地访问了香港。

根据《华尔街日报》看到的一段视频，戴蒙说：“我前不久在香港，开了一个玩笑，共产党正在庆祝它成立100周年。摩根大通也是如此。我跟你打赌，我们会更坚持更长时间。”

这位65岁的资深银行家笑着补充说：“我不能在中国说这些。不过他们可能也在听。”

据报道，戴蒙是在波士顿学院的一次活动中发表上述言论的，当时他回答了一位听众关于在中国大陆做生意的问题。他还就其他敏感问题发表了看法，包括台湾的政治局势。

对此，《环球时报》总编辑胡锡进在推特以英文回怼戴蒙称，“Think long-term! And I bet the CPC will outlast the USA.（把目光放的长远点！我打赌中国共产党会比美国存在更久）。”

在昨天举行的中国外交部例行记者会上，当被彭博社问及戴蒙的言论时，发言人赵立坚则回答道：“彭博不是‘严肃媒体’吗？这种博眼球的话，你们也要拿来刷存在感？”

戴蒙在美东时间周三早上表示，他对他前一天的言论感到后悔。“我很后悔，我不应该发表这种言论。我只是想强调公司的实力与长寿。”

摩根大通的发言人表示，该公司致力在中国发展，戴蒙“承认他不应该轻率地或不尊重地谈论另一个国家或其领导人”。该发言人也说，戴蒙还表示他强力支持与中国进行建设性、深入的经济对话。

据彭博社报道，戴蒙是华尔街任职时间最长、最直言不讳的首席执行官之一，这不是他第一次收回之前发表的公开评论。2018年，他在一场慈善活动上誓言能在选举中击败特朗普，因为他比这位时任总统更聪明。但在几个小时后，戴蒙就声明称他本不该这么说。

今年8月，摩根大通获得中国监管部门批准，成为首家外商独资券商。路透社当时分析，此举可能被视为迄今为止中国开放资本市场的最明确信号。此前多年，中国一直在逐步开放资本市场，并受到来自美国方面的压力，尤其是来自特朗普政府的压力。