中国工信部对腾讯采取过渡性行政指导

针对“腾讯计算机主体旗下所有应用程序将暂停版本更新”的传闻，中国互联网巨头腾讯昨天（24日）回应称，公司正持续升级应用程序对用户权益保护的各项措施，并配合监管部门正常的合规检测。中国工信部则称对腾讯采取过渡性行政指导措施，应用程序新产品上架前需经技术检测，检测合格后正常上架。

综合第一财经及央视新闻报道，腾讯昨天称，在此期间，用户可正常下载使用应用程序现有版本。报道称，目前腾讯旗下的应用程序在官方及各应用商店下载一切正常，也未出现下架情况，用户使用并未受到影响。

据报道，中国工信部称，今年以来，在工信部开展的应用程序侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下九款产品存在违规行为，共计四批次被公开通报，违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。

工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施，要求对于即将发布的应用程序新产品，以及既有应用程序产品的更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。

中国工信部在本月初曾通报，针对用户反映强烈的应用程序超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息等违规行为检查，发现腾讯新闻、QQ音乐、小红书等共38款应用程序存在问题，要求在11月9日前完成整改。

工信部今年以来加大对应用程序侵害用户权益的整治力度，先后三次组织对重点问题开展“回头看”。前期，重拳整治了应用程序违规调用通信录、位置信息以及弹窗信息骚扰用户等问题。