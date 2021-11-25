美官员：美国希望洪都拉斯维持与台邦交

美国访问洪都拉斯的代表团表示，美国希望洪都拉斯与台湾维持邦交关系。

路透社引述美国国务院一名不具名的高级官员说，正在洪都拉斯进行访问的代表团已经对洪都拉斯11月28日总统选举中的两名主要候选人明确表示了以上希望。

这名官员昨天（24日）还说，华盛顿就“中国大陆与当地接触有关的一些危险”向洪都拉斯提出了警告。

这次的行程是由美国负责西半球事务的助理国务卿尼科尔斯（Brian Nichols）率领的代表团与洪都拉斯主要候选人进行的会晤。

目前在最新民调中领先的主要反对党候选人卡斯特罗（Xiomara Castro）曾表态，如果当选，她将在外交上转而承认北京。不过她的一名助手周二说，目前还没做出最后的决定。

国务院一名官员在电话简报会上对记者们说，“我们已对主要候选人明确表示我们认为洪都拉斯与台湾关系是如此重要的理由，并希望邦交关系能持续下去。”

这名官员强调，美国在本次选举中并不是选边站。他说拜登政府欢迎卡斯特罗表示如果当选将建立一个由联合国支持的反腐委员会的保证。

这名官员说，无论谁赢，美国政府都将继续对美国认为是腐败的洪都拉斯政治人物进行点名，并对他们采取措施，包括禁发签证。

这位官员重申，美国呼吁洪都拉斯举行自由与公正的选举，并敦促洪都拉斯政府和军队履行宪法职责。但美国政府依然对洪都拉斯政治暴力升级的可能性表示担忧，并敦促洪都拉斯政府确保选举的安全。

现任洪都拉斯总统埃尔南德斯曾在本月13日率团前往台湾与台湾总统蔡英文进行会晤，埃尔南德斯在会晤期间说，洪都拉斯和台湾是真正的朋友，并希望台洪的深厚情谊无论是他任内还是卸任后都能深化。

洪都拉斯是台湾15个邦交国之一。拉丁美洲多年来一直是两岸间的重要外交战场。台湾此前曾指控北京试图利用洪都拉斯选举“制造争议”，并提醒洪都拉斯不要误信北京“浮华虚假”的承诺。