中国外交部批立陶宛：做了错事 须付出代价

针对中国是否在经贸等其他领域惩罚立陶宛，中国外交部昨天回应，立陶宛公然制造“一中一台”，在国际上开创了恶劣先例，“既然做了错事，就必须为此付出代价”。

中国外交部昨天举行例行记者会。据中国外交部官网消息，有媒体在会上提问，“中方已经宣布将中立外交关系降级的决定，是否会在经贸等其他领域采取配套惩罚措施？”

外交部发言人赵立坚回应，中国已多次重申，将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整，维护自身核心利益。他并强调，立陶宛背信弃义，明知故犯，公然制造“一中一台”，在国际上开创了恶劣先例。既然做了错事，就必须为此付出代价。

中国大陆官方强烈不满上周“驻立陶宛台湾代表处”正式挂牌运作，周日（21日）宣布与立陶宛的外交关系降为代办级。

立陶宛外交部随后对北京的决定表示遗憾，并重申坚守“一个中国”原则，但同时也有权利与台湾拓展合作，包括接受和设立非外交使团，并称是基于“经济利益”而接受台湾设立代表处。

代办是两国间最低一级的外交代表，级别低于大使和公使。中国人民大学国际事务研究所所长王义桅早前接受《联合早报》访问时解读，中、立关系降为代办级后，双边政治交流和贸易往来将随之停摆。

这是大陆时隔40年再次因台湾问题将与他国关系降为代办级，上一次是1981年荷兰向台湾出售潜艇时，双方直至1984年才恢复大使级外交关系。