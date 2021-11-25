中国中小学将建“党组织领导的校长负责制”

中共中央全面深化改革委员会会议昨天（24日）审议通过《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》等文件，将在中小学校建立“党组织领导的校长负责制”，强调把“政治标准”和“政治要求”贯穿办学治校、教书育人全过程各方面。

据新华社报道，身兼中共中央全面深化改革委员会主任的中国国家主席习近平昨天主持会议时强调，加强党对教育工作的全面领导是办好教育的根本保证，要在中小学校建立党组织领导的校长负责制，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持为党育人、为国育才，保证党的教育方针和党中央决策部署在中小学校得到贯彻落实。

会议强调，坚持和加强党对中小学校的全面领导，要在深入总结试点工作基础上，健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。

会议提到，要把党建工作作为办学治校的重要任务，发挥基层党组织作用，加强党员队伍建设，使基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。

会议还要求把思想政治工作紧紧抓在手上，深入开展社会主义核心价值观教育，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学校教育中，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感。

昨天的会议还审议通过了《科技体制改革三年攻坚方案(2021-2023年)》、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》、《关于让文物活起来、扩大中华文化国际影响力的实施意见》、《关于支持中关村国家自主创新示范区开展高水平科技自立自强先行先试改革的若干措施》。

针对科技体制改革攻坚，习近平昨天强调，目的是从体制机制上增强科技创新和应急应变能力，突出目标导向、问题导向，抓重点、补短板、强弱项，锚定目标、精准发力、早见成效，加快建立保障高水平科技自立自强的制度体系，提升科技创新体系化能力。