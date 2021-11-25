美国将12家中企列入实体清单

美国昨天（24日）以国家安全和外交政策方面的疑虑为由，将12家中国公司列入实体清单。中国回应时说，保留对美国采取必要反制措施的权利。

综合澎湃新闻、路透社和央视新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上批评美国屡屡泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国企业，严重损害中国企业利益，中国坚决反对美国上述举措，并将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

中国商务部则指美国此举不符合中美两国元首共识，不利于中美两国，也不利于全球产业链供应链安全和世界经济复苏。中国表示强烈抗议，并将向美国进行严正交涉。

在上述被列入实体清单的12家公司中，有八家与美国官方要防止美国技术被用来协助中国为军队开发量子计算应用有关。

这八家公司为杭州中科微电子、湖南国科微电子、新华三半导体技术、西安航天华迅科技、苏州云芯微电子科技、合肥微尺度物质科学国家研究中心、科大国盾量子，以及上海国盾量子技术股份有限公司。

美国商务部指杭州中科微电子、湖南国科微电子、新华三半导体技术、西安航天华迅科技，以及苏州云芯微电子科技在中国人民解放军现代化方面提供支持。

合肥微尺度物质科学国家研究中心、科大国盾量子技术，以及上海国盾量子技术股份有限公司则被指获取或尝试获取源自美国的产品，以支持有军事用途的项目。

其余四家被列入清单的中企为嘉兆科技（深圳）有限公司、保利亚太有限公司、陕西智恩机电科技，以及Peaktek Company Ltd。

美国商务部想要阻止中国军方开发反隐形技术，以及海底传感器等反潜技术。商务部也说，上述企业被列入实体清单，将避免美国产品被用来协助中国破解加密内容，或是开发不能破解的加密功能。

企业一旦被列入实体名单，他们的供应商需要申请许可证，才能向这些公司出售产品，但据报道美国很有可能拒绝这些申请。

美国也将来自日本、巴基斯坦和新加坡的另外15家实体被列入到名单中。

美国商务部也说，多个中国和巴基斯坦实体和个人因在巴基斯坦的核活动或弹道导弹计划提供支持，而被列入实体名单。

商务部长雷蒙多在声明中解释，美国此举有助于防止美国技术在中国和俄罗斯军事提升计划，以及巴基斯坦无安全保障的核活动或弹道导弹计划等在不扩散课题上引起关切的活动，提供支持。

中国驻美大使馆并没有就路透社的置评请求做出回应。

另一家中企华为在2019年被列入美国的实体清单。