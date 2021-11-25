李鸿忠：习近平是中华民族伟大复兴的领路人

中共天津市委书记李鸿忠今天在《人民日报》撰文，并形容中共总书记习近平是经过历史检验、实践考验、斗争历练的当之无愧的中共的核心，也是实现中华民族伟大复兴的领路人。

李鸿忠在这篇题为《坚决维护党的核心和党中央权威》的文章中说，针对一段时期以来中共内存在不少落实党的领导弱化、虚化、淡化、边缘化问题，以习近平为核心的党中央旗帜鲜明提出，中共领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势；坚持和加强中共的全面领导，首先要维护中共中央权威和集中统一领导，中共必须自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。中共坚持唯物史观和正确党史观，正确认识改革开放前和改革开放后党的历史，旗帜鲜明反对历史虚无主义，坚决维护党的核心的历史地位。

李鸿忠也说，中共十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》（简称《决议》），高度评价了中共的十八大以来以习近平为核心的党中央带领全党全国人民推动党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，高度评价了习近平作为党中央的核心、全党的核心作出的卓越历史贡献，高度评价了习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位和意义。

李鸿忠表示，实践证明，习近平是经过历史检验、实践考验、斗争历练的当之无愧的中共的核心，是赢得中共全党全中国人民衷心拥护爱戴的人民领袖，是实现中华民族伟大复兴的领路人。

他并引用《决议》说：“党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。”

“我们要深刻领会‘决定性意义’的深刻内涵，深刻认识维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，决定道路方向，决定事业成败，决定党的兴衰，决定国家和民族的前途命运，从而在维护上更加坚定、更加自觉、更加执着、更加真挚。”

此外，李鸿忠在这篇6200多字的文章中也提到，要心向习近平，心有中共中央、心为中共中央，自觉向习近平看齐，向中共中央看齐，向中共的理论和路线方针政策看齐，向中共中央决策部署看齐，在思想上高度信赖核心、感情上衷心爱戴核心、政治上坚决维护核心、组织上自觉服从核心、行动上始终紧跟核心，一切行动听从习近平和党中央的指挥。

同时，坚决贯彻落实习近平重要指示批示精神，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想这一当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义武装头脑、指导实践、推动工作，深化对新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国，建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党等重大时代课题的认识，自觉在心灵上深刻感悟习近平崇高的领袖风范和人格魅力，在思想上政治上行动上向核心看齐，做到至信而深厚、虔诚而执着。

