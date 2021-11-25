电竞团队EDG元老成员明凯宣誓入党

中国EDG电子竞技俱乐部元老级选手明凯前天（23日）在上海宣誓加入中国共产党，并称会以更高标准要求自己，为电竞行业尽智竭力。 ​​​

上海市闵行区华漕镇人民政府办公室当天在官微发文说，EDG建队元老、LPL编号001的选手明凯在闵行华漕智慧前湾宣誓，正式成为中国共产党党员，“期待这位EDG战队的灵魂人物用红色青春书写新的英雄篇章，给“EDG式奇迹”注入红色新力量！” 也希望他能在电竞行业内作好党员标杆，“为无数后来的年轻电竞运动员们以及所有的年轻人传承属于中国共产党党员的优秀个人意志品质！”

明凯当天也在个人微博发文说，“今后我会以更高的标准要求自己，继续为电竞行业尽智竭力。 ​​​”

EDG电子竞技俱乐部当天在官微发布消息说，明凯是英雄联盟职业联赛中首位正式加入中国共产党的英雄联盟电竞运动员，并称，明凯在出道至今的10年里，用优秀的个人表现和极其敬业的职业态度，影响并引导了很多电竞运动员和无数电竞观众，也让自己所在的EDG电子竞技俱乐部拥有了一份专注且敬业的精神传承。

另据星岛日报报道，澎湃新闻当天发布一则题为《“请党放心，我会继续好好打游戏”！EDG战队元老明凯入党》的视频，视频显示，明凯在领誓人、EDG战队总教练姬星的带领下，面对党旗宣誓，“我宣誓，我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。”但原视频目前已在澎湃新闻网站上被删除。

EDG全称为EDG电子竞技俱乐部（Edward Gaming），是成立于2013年9月13日的中国电子竞技团队，下设英雄联盟、炉石传说、绝地求生等多个分部。

本月6日，明凯所在的EDG战队在2021英雄联盟全球总决赛中，以3：2逆转战胜“宿敌”韩国DK战队，夺得英雄联盟全球总决赛冠军。这场比赛在中国各网络直播平台上吸引超过5亿人次观看，“EDG夺冠”话题的微博阅读量更突破33亿次，让被视为小众文化的电竞一夜“出圈”。

