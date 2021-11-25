德国出台新执政协定 拟采取更强硬对华政策

德国社民党、绿党和自民党“红黄绿”执政联盟共同在柏林推出了执政协定，协定提出了一系列核心施政目标。在对华政策方面，德国将采取更强硬的措施，其中也提到了支持台湾参与国际组织。

综合德国之声、香港《南华早报》和台湾联合报报道，执政协定中有12次提到中国大陆，尤其是在关于外交政策的第七章“德国对于欧洲世界及世界的责任”中，多处与中国大陆有关。

协定也明确提到了台湾问题，协定称，“台湾海峡现状只有通过和平方式及在两岸均表示同意的情况下才能得以改变。在欧盟一中政策框架下，我们支持民主台湾参与国际组织。”与此同时，协定首次提到了新疆的人权问题，以及香港的一国两制原则必须再次得到实施。

谈到对华关系总体架构时，三党执政协定提出，德国希望“在伙伴、竞争及制度对手的维度下建构对华关系”，并在人权和国际法的基础上，寻求在任何可能的领域与中国大陆展开合作。协定也将大陆描述成一个“系统性对手”，并呼吁“德国需在欧盟-中国共同政策的框架下，制定全面的中国战略”。

“红黄绿”执政联盟还强调在对华政策方面要和美国进行跨大西洋协调，与志同道合的盟友合作，以求减少战略依赖性。

在谈到南中国海等与中国大陆相关地区的主权争议时，协定呼吁中国大陆在与周边国家和平与稳定中扮演富有责任感的角色，并表示，德国致力于在国际海洋法基础上解决南中国海及东中国海领土争端。

与此同时，德国下届新政府希望让中国大陆等核武国家在核裁军和军备控制议题上扮演更为积极的角色。

针对协定中提到支持台湾加入国际组织，台湾驻德国代表谢志伟对此感到欣慰，并认为这是一大突破，也是德国印太外交政策的指标性事件。

德国社民党、绿党和自民党就组阁问题磋商成功后，从10月21日开始联合执政谈判。联合执政协定还须提交社民党和自民党的党代会进行表决，绿党则会通过党员问卷方式进行表决。12月初，现任财政部长肖尔茨将在联邦议院被选举为新一任联邦总理。届时，历时16年的默克尔政府将正式宣告结束。