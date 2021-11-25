立陶宛外长吁欧增加印太参与度以应对中国经济胁迫

立陶宛外交部长兰斯伯吉斯呼吁欧洲通过增加在印太地区的参与度，以抵御来自中国的经济胁迫，并说立陶宛因加强与台湾之间的关系，而面对与中国大陆有关的短期经济挑损失，但立陶宛会对此进行调适。

兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）昨天（24日）在美国首都华盛顿接受路透社的访问时认为，这些损失将会是短暂的，因为立陶宛正努力减少该国供应链对中国的依赖度，并指中国不仅切断了与立陶宛公司之间的联系，还与第三国的公司接洽，敦促他们不要与立陶宛做生意。

他也认为，立陶宛将成为在承受上述压力时，各国可以参考的楷模，但欧洲国家应该增加在印太地区的参与度，以增强他们的经济安全程度。

兰斯伯吉斯较早前在华府与美国副国务卿谢尔曼会面。美国国务院在声明中公布，谢尔曼欢迎立陶宛扩大与印太地区民主政体的联系。

美国尝试扩大台湾在国际体系内的空间。美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔上周便说，美国努力扩大与区域伙伴和盟友的合作，正在让中国感到心痛（heartburn）。

今年以来，中国与立陶宛的关系麻烦不断。5月，立陶宛宣布退出中国—中东欧国家合作，并试图拉欧盟其他国家一同退出。8月，立陶宛政府不顾中方反对，宣布允许台湾官方以“台湾”名义设立“代表处”。随后，中方宣布召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻中国大使。中方也在与立陶宛的经贸关系上采取了一些报复措施。

中国大陆周日（21日）宣布与立陶宛的外交关系降为代办级，以抗议立陶宛允许台湾在当地设立代表处。

另一方面，来自立陶宛和另外两个波罗的海地区国家爱沙尼亚和拉脱维亚的几名国会议员，下周将前往台湾，出席由台湾外交部与立法院、美国国际事务全国民主研究所，以及台湾亚洲交流基金会举办的一个论坛。