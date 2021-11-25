微信将从严处理诱导非理性追星帐号

腾讯公司旗下APP微信发布公告，将对发布诱导非理性追星等内容的帐号从严处理。

“微信110”公众号今天发布了关于加强娱乐明星网上信息规范工作的公告，称将主动引导帐号主体规范运营行为，鼓励广大用户创作积极健康、符合主流价值观的内容，对发布低俗绯闻炒作、虚假不实爆料、诱导非理性追星等内容的不良帐号进行从严处理。

公告称，微信平台将进一步规范娱乐明星信息的网上呈现。在帐号注册、认证、管理、信息发布、处置等环节，微信平台已经建立了严格的风险防范机制，进一步完善了明星、经纪公司（工作室）、MCN机构等主体申请入驻微信公众号、视频号的规则，根据《微信视频号运营规范》，涉及明星艺人的打投、集资、控评、八卦、爆料等相关内容的帐号将无法创建，从源头上规范明星网上信息。

公告称，微信团队致力于打造安全、健康的网络环境，反对“娱乐至上”“流量至上”的不良风气，在主管机关的指导下，将持续推进清朗“饭圈”治理专项，实现平台内容生态良性发展。接下来，将持续提升管理能力，通过用户举报、技术审核和人工巡查等方式加强平台内容生态治理成效。

中共中央网信办前天（23日）发布《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》，从内容导向、信息呈现、账号管理、舆情机制四个方面提出15项具体措施，例如要求建立负面清单，禁止娱乐明星网上信息含有宣扬畸形审美、低俗绯闻炒作、恶意刷量控评等内容。网信办也要求加强对明星、经纪公司、粉丝团、娱乐类公众账号等主体管理，并要求网站平台建立健全涉及娱乐明星的网络舆情监测、处置和引导机制。

