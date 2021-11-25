林郑：需建立网络秩序防操纵

香港特首林郑月娥今天（25日）说，网络失序极有可能对社会造成危害，因此政府应充分掌握网络媒体的发展，在必要时建立秩序。

据星岛网报道，林郑月娥在2021中国网络媒体论坛开幕式的致辞说，网络媒体已对媒体生态带来颠覆性的影响，不过近来网络媒体竞争激烈，不同媒体纷纷以不同方式争取观众和读者的流量，甚至更有人利用网络来达成政治目的。

她称，两年前的“黑暴乱港”让她深刻体会到网络媒体环境已失去应有的秩序，极有可能对社会造成危害。她解释道，当时香港出现的乱象，部分原因是网络上充斥由一些别有用心的人刻意散布的虚假消息，煽动了大量人士，特别是年轻学生，走上违法的歪路，甚至为国家安全带来风险。

林郑表示，作为负责任的政府，必须充分掌握网络媒体的发展，并在有必要时建立秩序。她认为，第一步要监督和管理网络及媒体，以“预防胜于治疗”的概念，防范有媒体或网络被操纵而对社会造成危害。

她续说，根据香港警务处的资料，科技罪案数过去10年上升了五倍，因此她认为第二步要应对网络及媒体的不当及违法行为，加强网络安全和打击科技罪行。另外，特区政府今年已修订了保障个人资料的法例，将恶意公开个人资料的行为列为刑事罪行，她认为必须继续检视相关的法律，并说，政府正积极研究其他国家和地方的经验，来处理关于假新闻的问题。

林郑还说，政府必须善用网络媒体的力量，提升发放政府信息的效率，让资讯更快地接触更多市民。她说，政府正努力用不同渠道，包括网络和媒体，宣传还有三个星期就举办的立法会换届选举，并呼吁广大选民投票，贯彻落实“爱国者爱港”。

事实上，香港政府近年与网媒时有矛盾，早在2017年林郑候任期间已不下一次拒绝网媒采访。到了反修例运动期间，采访冲突激化，尤其网媒与警方的关系最为紧张，政府之后修改《警察通例》收紧“传媒代表”的定义。林郑最后一份施政报告出炉后，政府举办简介会解释新界北都会规划，当时《立场新闻》、《众新闻》及《独立媒体》等均被拒出席。