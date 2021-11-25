美媒：在台美军增至39人

美国《外交政策》（Foreign Policy）杂志上周四（18日）报道，在台湾的美国士兵人数目前有39个，这不但比6月的数字来得多，也高于其他美国媒体早前提供的数据。

《外交政策》引述美国国防部国防人力数据中心的数据报道，这39人包括29名海军陆战队士兵、五名空军士兵、三名海军士兵和2名陆军官士兵。中心6月提供的数据则显示，在台美军人数有30人，外加15名在台工作的美国国防部文职人员。

美国《华尔街日报》上个月引述不具名官员率先报道，超过20名美军特种部队及支援部队队员，负责训练台湾陆军，海军陆战队则协助台湾海军进行小型舰艇训练。

过后多家国际媒体也跟进，并引述一两名不具名美国官员“证实”消息，包括路透社引述官员称，美军以轮调制派员赴台协训，并暗示有关训练在今年1月拜登政府上台前就已开始。

蔡英文后来在美国有线电视新闻网（CNN）的访问中说，在台美军人数没有人们想象的多，但没有提供确切数字。不过，美国有线电视新闻网引述美国国防部数据称，美军在台人数从2018年的10人增至今年的32人。

另据中时新闻网报道，台湾国防部昨天（24日）回应时说，美国依照《台湾关系法》及对台六项保证，协助台湾强化防卫能量，确保台海及区域的和平安全，双方有长久的安全合作关系，但对细节不做任何评论。