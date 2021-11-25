成都明确提出加大房贷投放

中国四川成都市推出一系列宽松措施以提高房地产开发商的流动性，成为第一个明确加大房贷投放的中国城市。

综合彭博社和路透社报道，成都市住房和城乡建设局前天（23日）在官网刊登“关于精准应对疫情冲击全力实现年度目标的通知”。通知提出，要提高房企预售资金支取比例上限；协调金融机构增加房地产信贷投放额度，加快发放速度，保障房地产企业和刚需购房人群的合理资金需求，给予重点企业开发贷款展期、降息。

易居研究院智库中心研究总监严跃进称，成都是第一个明确在官方声明中呼吁加快投放房地产相关贷款的地方政府，此举具有非常强的信号意义。他预计，后续各类发文督促银行加快房贷的文件会陆续出台。

严跃进认为，上述表述是基于疫情冲击下房企经营困难的现实，而出台的保障性措施，属于营商环境优化的内容。成都此次明确了“保企保按揭”的导向，充分体现了对于成都房地产市场平稳方面的支持。他预计，11月部分城市楼市低迷情况有望改观，即便还有同比下跌，其跌幅也会收窄。

成都官方发布的上述通知还鼓励项目加快上市销售，并建立房地产项目上市调度机制，全面梳理年内可达到预售条件的房地产项目，建立清单逐一进行服务指导，对在土地出让合同约定的销售时限内提前上市的项目予以信用激励。

通知要求，房地产企业信用等级为A级及以上的，可使用外地银行保函替代相应下浮的监管额度。在项目主体结构工程完成四分之三以及主体结构封顶两个节点，监管额度内预售资金支取比例上限分别提高5%；项目并联竣工验收备案后，监管额度内预售资金支取比例可达到95%；提高房地产审批效率，将总体审批时限压缩三分之一以上。

此前，上海、广州等地已传出房贷政策松动的风声，而房贷放宽的背后，是此前过度收紧政策导致的楼市急速降温。

据中国国家统计局的数据，70个大中城市新建商品住宅价格在9月份出现六年半来首次环比下跌，10月跌幅进一步扩大至0.2％，为2015年2月以来最大环比跌幅。而恒大等头部房地产企业因资金流短缺而陷入债务违约危机，更是为急速入冬的楼市雪上加霜。

瑞银投资银行日前发布研报认为，中国可能出台更多房地产支持性措施，资金渠道和销售收入将是关键。除了银行间发债带来帮助外，放松预售资金用途也有助房企兑付离岸及在岸债务。一旦债券投资者看到房企有新的资金来源，离岸和在岸债市可能会复苏，从而容许房企为其债务再融资。

路透社报道分析，中国房地产企业境内融资近期迎来“小阳春”，不过，业内人士认为，目前境内发债主角是国有房企，民营房企融资情况可能仍面临较大挑战。