薄熙来岳母范承秀病逝

中共开国将领谷景生遗孀范承秀前天下午在北京逝世，享年99岁。她也是中共重庆市委原书记薄熙来的岳母。

中国左派网站“红色参考编辑部”昨天在官方微信号披露上述消息。

据红色参考编辑部报道，范承秀生于1922年，14岁就参加革命，当过八路军战士、游击队长，是抗战时期太行山区著名的才女和妇救会干部，也是中共开国将军谷景生的夫人。

1957年中共反右运动时，在北京市委党校工作的范承秀曾为一些青年知识分子说话，被打成右派。谷景生当时任中国国防部五院政委，负责航天科技发展，拒绝与范承秀离婚。

谷景生和范承秀育有“五朵金花”，最小的女儿名叫谷开来，也就是薄熙来的妻子。

据香港《星岛日报》报道，薄熙来主政重庆期间，范承秀也居住在山城。薄熙来于2012年3月落马，同年5月网上即传出范承秀写的两封信。其中一封是致函时任中央组织部部长李源潮，希望允许她与薄熙来会面。

据报，范承秀的另一封信则是写给薄熙来，其中内容提到：“这么多年来，我亲眼目睹你为了党的事业，为了党和广大人民的利益，不辞辛苦，日夜操劳，为重庆人民办了很多好事实事。”

薄熙来2013年因受贿、贪污、滥用职权罪被判处无期徒刑；谷开来2012年则因故意杀人罪被判处死缓，2015年减刑为无期徒刑。暂时不清楚在狱中的两人会否获批准奔丧。