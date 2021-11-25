字节教育旗下多个业务又裁员近2000人

字节教育旗下瓜瓜龙、清北网校、学浪、硬件、校园合作等多个业务据报在近期又裁员，单在本月就有将近2000人被裁撤。

《晚点LatePost》昨天报道，字节教育上一次集中裁员是在8月，当时儿童启蒙教学业务瓜瓜龙8000人的辅导老师团队有一半被裁撤。此后不断有员工流失，字节教育今年年初有大约15000人，之后一度扩张。不过到11月，只有不到10000人在职。

新裁员并不突然，多位员工说在半个月前就已经听到风声。一位瓜瓜龙员工说，11月15日，员工们就在库房开始分公司的周边产品，比如文化衫、水杯、公仔等，“大家都闲的太久，知道裁员只是时间问题了”。

据报道，瓜瓜龙负责人于11月22日在内部会议上通知了裁员消息；被裁员工都被要求在11月25日前后完成离职，公司会给出N+2（工作年份+2）月薪的补偿。

此外，《晚点LatePost》也提到，8月的裁员主要针对销售、辅导老师等服务型岗位。研发和运营受影响较小。不过，如今瓜瓜龙、学浪的核心产品、运营、研发团队也被裁撤。

11月2日，字节跳动首席执行官梁汝波发布内部信将字节跳动业务划分为六大板块，其中教育板块又分为智慧学习、成人教育、智能硬件、校园合作四大板块。

报道分析，此次裁员说明，除了智慧学习，其他三大版块团队都将缩减。