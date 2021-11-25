中国第三季碳排放量下降

最新研究显示，中国第三季度碳排放量下降，为中国经济开始从疫情中复苏以来的首次，部分原因是对房地产开发的限制及大范围的煤炭短缺。

据路透社报道，总部位于赫尔辛基的能源与清洁空气研究中心(CREA)首席分析师米利维尔塔（Lauri Myllyvirta）表示，今年7月至9月，中国的二氧化碳排放量较上年同期下降约0.5%。

米利维尔塔今天（25日）在碳简报(Carbon Brief)发表的一篇报告中说，中国碳排放量的下降可能标志着一个转折点，及中国总排放量提前达峰，这比2030年前实现碳排放量达峰的目标提前了数年。

这一下降标志着与上半年情况相比有所转变，中国2021年上半年排放量增加近9%，当时中国在新冠疫情后的经济复苏全面展开，建筑和重工业活动增加。

上一次中国季度排放量出现同比下降是在2020年1月至3月，当时疫情首次爆发。

不过，米利维尔塔说，如果中国政府进一步推出建筑业刺激措施以提振经济，排放可能会再次反弹，并在2020年代稍晚才能实现碳达峰。

美国总统拜登曾指责中国在气候变化问题上不努力，中国外交部则回应说，应对气候变化需要的是切实行动，而非空洞语言，并称，中国应对气候变化的行动是实实在在的。