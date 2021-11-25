大陆军方：台湾问题没有任何妥协空间

中国国防部发言人今天（25日）就中美元首视频会晤后的两军关系表示，中国军队愿与美方共同努力管控分歧，推动两军关系健康稳定地向前发展，但中方对发展两军关系是有原则的，特别在台湾问题上没有任何妥协空间。

据“国防部发布”微信公号消息，中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦在国防部例行记者会上说，中国国家主席习近平同美国总统拜登的视频会晤，为今后两国两军关系发展指明了前进方向，注入了新的动力。

吴谦说，中国重视发展中美两军关系，愿与美方保持交流合作，但一段时间以来，美方在台湾、南中国海、舰机抵近侦察等方面“讲了很多不负责任的话，做了不少挑衅性的事”，对此中方理所当然要进行针锋相对的坚决斗争。

吴谦强调，中方对发展两军关系是有原则的，那就是中国的主权、尊严和核心利益不容侵犯，“特别在台湾问题上，中方没有任何妥协的空间，美方不应抱有任何幻想。”

他说，中国军队愿与美方共同努力，以实际行动落实两国元首会晤精神，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，加强沟通，管控分歧，开展合作，推动中美两军关系健康稳定地向前发展。

中美元首本月16日进行了逾三小时的视频会晤。对于日渐紧张的台海局势，习近平当时明确指出，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。他警告，“这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚”。

另外，彭博社本月20日引述知情人士报道说，习近平在与拜登的视频会晤中，同意支持包括中共中央军事委员会副主席在内的解放军高级将领，与美军高层之间建立沟通渠道。