港证监会行政总裁：美国在某层面推动中美脱钩

香港证监会行政总裁欧达礼说，美国政府正在部分层面推动中美脱钩，并加强对当地上市的中资企业监管，这导致不少中资企业选择赴港上市。

综合香港电台、《明报》、路透社报道，欧达礼今天以视频方式出席香港证监会论坛时表示，美国政府正在部分层面推动中美脱钩，例如美国证券交易委员会计划将部分中概股自当地股市摘牌。

他并说，相信中国证监会正努力达成中概股审计的相关协议，但认为政治因素有时会干预技术性协议。

欧达礼也表示，中国中央政府仍希望大陆企业在境外上市，以加强与海外联系，不过以目前环境看，美国市场不太欢迎中概股上市。他强调，不少中资企业计划赴港上市或双重上市，部分原因就是因为美国日益增加的压力。

欧达礼说，有不少国际投资者及企业都认为，香港仍是进入中国的重要渠道，在中美脱钩的政治背景下，香港仍可协助中资企业在港吸引中外资本。

在同一个论坛上，中国证监会国际合作部主任申兵则表示，中国证监会对中国企业选择上市地点持开放态度，也支持中企赴港上市。不过他指出，无论是对企业本身还是国际投资者，企业从美国市场摘牌并非一件好事。

他补充说：“我们正努力与美国同僚解决审计问题，目前沟通是顺利和开放的。这些公司有摘牌的风险，但我们正在努力防止这种情况发生。”

美国主管机关正准备要求外国公司符合美国审计标准，不符规定者将从美国各大证券交易所摘牌，这些规定将使许多中国公司受到影响。

美国公众公司会计监督委员会和政策制定者长期以来一直抱怨无法获得在美上市中国公司的审计材料。出于国家安全方面的考虑，中国当局一直不允许外国监管机构检查国内会计师事务所的审计底稿。