桥水为其迄今规模最大的中国投资基金筹集12.5亿美元

《华尔街日报》引述一名知情人士透露，对冲基金公司桥水已为旗下第三只中国投资基金筹集了相当于12.5亿美元（约17.08亿新元）的资金，一跃成为中国市场上规模最大的外资私募基金公司之一。

据报道，桥水是由长期看好中国的瑞·达利欧（Ray Dalio）创立的美国资产管理公司，在其一家全资子公司获得牌照，得以向中国高净值个人和机构投资者募资并投资中国国内人民币计价证券后，桥水于2018年开始在中国推出私募基金业务。

据中国证券投资基金业协会的数据显示，截至8月初，桥水在中国的资产管理规模约为人民币20亿至50亿元。上述知情人士说，桥水最近刚向机构投资者和高净值散户推销其最新的一只在岸基金，并已筹集人民币80亿元。

这个数字在桥水全球管理的约1500亿美元资产中只占很小一部分，但新基金的规模却远大于其他外资私募基金公司在中国的类似产品。

根据基金公司在中国证券投资基金业协会的记录，到目前为止，在中国注册的35家外商独资私募基金公司中，只有一家公司管理的资产规模超过了人民币50亿元。中国证券投资基金业协会将这些公司管理的资产按照一定范围分类。

元胜投资管理（上海）有限公司最近排名最高，截至10月29日管理的总资产在人民币50亿至100亿元之间。这35家公司中大多数管理的资产规模都不到人民币5亿元，其中包括安联投资和安本的子公司。

《华尔街日报》指出，事实证明，到目前为止，多数海外资产管理公司都难以顺利在中国境内筹集巨资并投资中国国内。在中国拥有品牌知名度并创造了投资纪录的跨国资产管理公司凤毛麟角。为旗下基金建立分销网络（通常是借助与中资银行和券商合作的方式）也需要大量时间和资源。

总部位于上海的资产管理咨询公司泽奔商务谘询有限公司的数据分析主管施宏申说，许多外国基金管理公司发现很难与本土公司竞争，桥水为它们指明了在中国的发展道路。

据《华尔街日报》看到的营销文件，最新的这只基金采取信托产品的形式，中国国有的华润信托为管理人，桥水的中国子公司担任投资顾问。

投资者购买这只信托后，其资金将被引入桥水的“全天候增强型”新基金，用于投资中国境内股票、债券和大宗商品。该信托还对中国各金融市场的走向进行宏观经济预测。

这只信托基金旨在提供堪比中国股市的回报率，而风险要小得多。营销文件显示，认购起点为人民币200万元，约相当于31.3万美元，投资顾问费为每年0.35%。这一信托产品由中信证券、中信银行和平安银行分销。

据报道，桥水中国子公司在2018年10月推出了旗下第一只私募基金。根据最近的营销文件，该基金过去三年的平均年回报率为19%。沪深300指数同期年平均回报率为16.3%；沪深300指数涵盖了中国大陆上市的300只最大的股票。

