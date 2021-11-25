中国仍未对美国释放原油储备的要求做出承诺

全球最大原油进口国中国并未承诺应美国要求投放国家储备原油。

据路透社报道，美国总统拜登政府周二宣布，计划协调包括中国、日本和印度在内的其他消费大国，释放数千万桶石油战略储备为油价降温。

美国对释放储备做出了最大的承诺，即在向市场提供贷款的同时，预先批准售出5000万桶石油，但如果没有中国参与，这一行动被认为效果不大。

中国周三表示，正在考虑投放自己的储备。

此前，拜登曾在一个简报会上说，中国“可以做得更多”。原油价格因有关协调行动的传言而连续几天下跌，但在周二跳升了3%，即便华盛顿动用了战略储备，但市场对中国的意图不甚了了。

三位消息人士告诉路透社，华盛顿此举引发猜测，认为石油输出国组织及其盟国（统称为OPEC+）可能会考虑暂停目前每月将产量提高每日40万桶的协议，不过该组织目前未考虑这样做。

燃料需求在疫情初期出现萎缩，但今年又大幅反弹，油价也随之飙升。明年美国国会选举在即，面临低支持率的拜登对OPEC+无视他一再提出的增产要求感到沮丧。美国汽油零售价格在过去一年中上涨了60%以上，是2000年以来最快涨幅。

周三布兰特原油结算价下跌0.06美元至每桶82.25美元，周二为上涨3.3%。

Rystad石油市场资深分析师Louise Dickson周三说：“市场似乎相信OPEC+会让石油供需平衡继续保持紧张，更甚于相信释放战略石油储备的暂时作用。”

据报道，到目前为止，OPEC+一直没有理会对于石油增产的要求。该组织将于12月2日再次开会讨论政策，但迄今没有透露出将要改弦更张的迹象。

伊拉克石油部长Ihsan Abdul Jabbar周三表示，该组织正在密切关注石油市场的供需是否平衡，并称在做出有关供应的决定前，仍需要研究最新数据。

OPEC+一直在努力实现其逐步增产协议规定的现有目标，并且仍然担心疫情复燃可能再次打击需求下降。

美国与亚洲主要经济体联手降低能源价格的行动，是对OPEC+发出的控制油价的警告。今年迄今为止，原油价格已经上涨超过50%。

过去，多国释放石油储备是由设在巴黎的监督机构--国际能源署(IEA)协调的。IEA并不干预价格，但该机构负责人周三表示，一些生产国一直在限制过多供应。

“目前市场存在的一些主要抑制因素可以被认为是人为造成的紧张......因为在今天的石油市场上，我们看到来自主要产油国即OPEC+国家的近每日600万桶的闲置产能。”IEA署长比罗尔说。

根据该计划，美国将释放5000万桶原油储备，相当于约两天半的国内需求量。然而，一些分析人士称，美国释油的构成--预先批准出售1800万桶加上借用3200万桶--规模太小，而且是临时性的。

高盛称，所宣布的石油储备释放规模不过“沧海一粟”。