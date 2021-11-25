中国国防部：中俄两军关系没有最好只有更好

中国国防部发言人吴谦今天（25日）说，中俄两军关系没有最好，只有更好。

中国国务委员兼国防部长魏凤和前天与俄罗斯国防部长绍伊古视频通话。双方同意持续深化两军战略协作。

据中新网报道，中国国防部发言人吴谦大校今天在例行记者会上就中俄两军关系回答提问时说，近年来在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续向前发展，两军战略沟通迈上新台阶，为两国关系不断充实战略内涵。

吴谦说，两军领导人持续保持密切战略沟通，两军今年以来在疫情防控常态化背景下成功组织系列联合演训活动，双方军事合作机制也持续完善。

吴谦强调，中俄两军关系没有最好，只有更好；中俄军事合作没有休止符，只有进行曲。

他最后说，今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，对于中俄两国具有特殊重要意义，中国军队愿与俄方一道，密切战略协作，深化交流合作，为维护世界和平与稳定发挥更大作用。

新华社前天的报道说，中俄两国防长在视频通话中表示，中俄团结如山，友谊牢不可破，将携手一道全面落实两国元首重要共识，持续深化两军战略协作，继续加强在战略演习、联合巡航等领域合作，为捍卫中俄两国核心利益，维护国际和地区安全稳定不断作出新贡献。