日媒：大陆军舰本月中旬在花莲外海展开演习

日本媒体昨天（24日）披露，中国大陆海军两艘舰艇本月中旬曾穿过冲绳县与那国岛和台湾之间的海域，在花莲外海进行模拟登陆作战演习。

台湾联合新闻网引述日本报章《产经新闻》报道，这两艘中国大陆海军舰艇是071型船坞登陆舰，隶属解放军海军东海舰队。两艘登陆舰大约在11月14日在台湾和与那国岛之间海域南下后到花莲外海，并停留一段时间。

与那国岛的日本陆上自卫队监视着周边海空域，但日本防卫省并没有公布这两艘大陆军舰动向。

解放军登陆台湾作战的主战场一般被认为是台湾西侧，而台湾东部沿海地区悬崖多，适合登陆的地方少，但花莲有一处长约10公里的碎石滩，也有军民合用的花莲空军机场。此外，大陆若攻台，作战初期可能会有导弹攻击，花莲佳山空军基地可疏散各地的飞机，避开导弹攻击，该基地因而成为台湾防御重要据点。

据报道，大陆海军071型船坞登陆舰可搭载四架直升机，载运兵员约900人。报道也引述美国国防部的数据称，截至去年，已知大陆的071型登陆舰有八艘下水，其中三艘部署于东海舰队。

一名台湾官员透露，中国大陆军队“最近”将日本西南群岛为攻击目标选项，而大陆海军登陆舰在花莲外海实施模拟登陆作战演习一事，将对日本的安全保障带来重大影响。

台湾国防部发言人史顺文昨天回应时并没有证实这则消息，但说台湾军方充分掌握台海周边海、空域及区域情势，状况目前正常。

中时新闻网今天引述台湾民众所拍的照片和消息人士称，东海舰队071型船坞登陆舰与052D驱逐舰、054A护卫舰14日通过台湾和与那国岛之间的航道，进入花莲外海，并于该海域进行演习。有民众在隔天拍下台湾海军济阳级巡防舰出现在该海域进行监控的照片，而大陆舰队当时距离台湾至少有超过24海里。