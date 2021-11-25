北京称华盛顿吁洪都拉斯维持与台邦交是“霸权做派”

中国大陆外交部今天指责美国表明希望洪都拉斯维持与台湾的长期外交关系是“霸权做派”。

洪都拉斯是台湾15个邦交国之一，本周末（11月28日）将举行总统选举。目前在民调中领先的主要反对党候选人卡斯特罗（Xiomara Castro）曾表态，如果当选将在外交上转而承认北京。

据路透社报道，美国务院一名不具名高官24日在电话吹风会上称，正在率团访问洪都拉斯的美国国务院西半球事务助卿尼科尔斯，已向洪两名总统候选人说明洪与台湾关系重要性，称美希望洪保持现状，并警告中美洲国家注意北京做法给该地区带来的风险。

据北京日报客户端报道，中国大陆外交部发言人赵立坚今天在例行记者会对此评论说，拉美人民应该警惕的不是中方做法，而是美方长期以来将中美洲国家视为后院的霸权做派。美方有关举动公然违背一个中国原则，公然对他国内部事务指手画脚、粗暴干涉，“难道这就是美方一直鼓吹的‘以规则为基础的国际秩序’吗？难道这就是美方一直标榜的所谓民主吗？”

赵立坚说，从美方所作所为看，美方所谓的“以规则为基础的国际秩序”，不过是恃强凌弱，所谓“民主”不过是拉一派打一派。自1823年《门罗宣言》发表后，门罗主义的幽灵一直在拉美徘徊，美国对拉美渗透压迫无时不有、无处不在，军事干涉、政治颠覆、金钱收买，手段层出不穷，无所不用其极。这严重阻碍了拉美政治经济发展进程，给拉美人民带来了深重危害。时至今日，美国仍保持200年前的旧梦，继续视拉美为势力范围。美国这样的强权政治、霸道行径早已被拉美人民深恶痛绝，也注定会失败。