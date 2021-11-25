张文宏：动态清零积累大量经验 可应对常态化抗疫挑战

上海市冠病临床救治专家组组长张文宏今天说，中国在动态清零方面已经积累了大量的防控经验，能够应对常态化抗疫的挑战。他并提醒，在旅游等活动后如有发热或流感症状，第一时间检测核酸。

根据澎湃新闻报道，张文宏在上海疫情防控工作新闻发布会上说，近期国内一些地方发生了疫情，现在基本上得到了控制。这说明中国在动态清零方面已经积累了大量的防控经验，能够应对常态化抗疫的挑战。就本次新增疫情而言，仍然会贯彻快速响应与精准防控的策略，加快流调，与病毒传播抢速度，争取在最快的时间内打赢这次遭遇战。

张文宏说，上海这次疫情发生，应该视为全国秋冬季常态化抗疫的一个场景，将来大家也许还会再碰到类似的遭遇战。如何做到在最短时间并以对市民影响最小的方式完成动态清零，将是防疫工作的重点和难点。这次确诊的三例病例都及时发现，立刻进行隔离治疗，同步开展排查。如果没有及时发现，那么防疫难度与防疫范围都会更大。因此，将来如果大家有旅游等活动之后出现发热或流感样症状时，第一时间就诊并做核酸检测，是对全市防控工作的巨大支持。

他说，上海曾多次经受住了输入和本土新冠疫情的考验，将继续努力通过精准防控实现常态化抗疫的目标，让城市更安全。

上海截止今天下午17时新增三例冠病本土确诊病例。市、区疫情防控应急处置机制立即启动，全面开展流行病学调查、相关人员排查、采样检测和隔离管控，落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。目前这三例病例均已转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗，病情稳定。

