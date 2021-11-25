中国国防部：境外间谍机关敌对势力渗透加剧

中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校今天答记者问时说，当前，境外间谍机关和各种敌对势力对中国渗透窃密活动加剧。国家安全离人们并不遥远。每个人都是国家安全的一道防线。

根据中国国防部网站消息，有记者在今天举行的国防部例行记者会上提问称，某海洋公益组织近年来接受境外非政府组织资助，以“海洋垃圾监测”为名，在中国海岸线附近地区设立近百个监测点，近期被国家安全机关处置。请问对此有何评论？

吴谦说，当前，境外间谍机关和各种敌对势力对中国渗透窃密活动加剧，对国家安全，包括军事安全构成严重威胁。

他说，必须指出，国家安全离人们并不遥远，甚至就在身边。每个人都是国家安全的一道防线。希望大家加强国家安全意识，严守军事秘密。那些损害国家安全、泄露军事秘密的行为，必将受到法律的严惩。

中国官媒《环球时报》本月1日报道，从中国国家安全机关获悉，一家海洋公益组织近年来接受境外非政府组织资助，在大陆设立海洋垃圾监测点，搜集海洋监测数据等敏感数据并向境外提供。

虽未明确点名涉事组织，不过报道内一张涉事组织发布的研究报告封面照片显示，涉事组织为“上海仁渡海洋公益发展中心”。

根据该组织官网介绍，这是一家目前中国大陆唯一专注于海洋垃圾议题的公益机构，成立于2007年，2013年注册为民办非企业单位，广泛参与海内外的交流与合作。