五名美议员昨晚抵台 预计与蔡英文会面

继美国六名参众议员本月稍早访台后，再有五名美国议员从昨天（25日）起在台湾展开两天访问。台媒预计，议员们将与台湾总统蔡英文和台外交、国防高层会面。

据台湾联合新闻网报道，这个由民主党籍众议员高野（Mark Takano）率领的跨党派众议员团，昨夜搭乘行政专机抵台。访问团成员还包括民主党籍众议员阿尔里德（Colin Allred）、史罗金（Elissa Slotkin）、雅各布斯（Sara Jacobs），以及共和党籍众议员梅斯（Nancy Mace）。

史罗金在推特上说，汽车业最大的微芯片供应商在台湾，所以访问团在台所关注的课题很肯定会包括供应链问题。

史罗金也说，访台信息公布后，她的办公室便收到来自中国大陆大使馆的信息，使馆直率地告诉她取消访台行程，但她称，访问团赴台目的跟早前到访的地点一样，就是要了解台湾所在的地区，并重申美国对台承诺。访问团早前也前往日本和韩国。

美国国防部旗下报章《星条旗报》早前报道，在台湾课题方面，高野希望能维持现状，并说美国不想看到武力统一。

美国在台协会在官网上公布，此行程为美国国会议员出访印太地区的一环。访问团将与台湾资深领袖会面，讨论美台关系、区域安全，以及其他与双方利益相关的重要议题。

台湾外交部则在新闻稿上说，这五名议员偕同国会幕僚共17人抵达台湾。访团在台期间将与台湾政府高层就台美关系、区域安全等各项重要议题深入交换意见。

外交部认为，美国国会再度组团来访，展现美国国会两院、两党对台美关系一致的坚定支持，并相信此行访问将有助进一步深化台湾与美国国会的深厚情谊。

台湾总统府发言人张惇涵也说，这个访团的多位众议员皆积极支持台湾的国际参与。

这是美国议员一个月内第二次访台。美国六名共和党参众议员本月较早时在两名军官陪同下，搭美国海军运输机访台三天，行程低调不公开。据称访问团当时在台湾国防部，听取中国大陆军机威慑台海简报，过后与台湾总统蔡英文见面。台湾《上报》引述消息报道，访团此行真正任务是为考察南中国海情势。

