美媒：部分中国国企限制员工使用微信工作

知情人士透露，中国移动等至少九家中国国有企业以安全问题为由，限制员工在工作中使用腾讯旗下通讯应用微信。

据美国《华尔街日报》昨天（25日）报道，消息人士说，中国移动、中国建设银行和中国石油天然气集团等企业的管理层人员本周告诉员工，在微信上建立的任何工作聊天群可能包含敏感信息，应当关闭并删除。

管理层人员也要求员工若以微信进行与工作有关的沟通，要谨慎使用。这些国有企业并没有公布针对微信的任何安全担忧。

另据中国央视新闻报道，今年以来，在工信部开展的APP侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下九款产品存在违规行为，共计四批次被公开通报，违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。工信部已对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施，并要求对于即将发布的APP新产品，以及既有APP产品的更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。

腾讯对此回应称，正持续升级APP对用户权益保护的各项措施，并配合监管部门进行正常的合规检测。在此期间，用户可正常下载使用APP现有版本。

《华尔街日报》的报道称，中国工业和信息化部前天告知应用程序商店，腾讯必须获得政府批准，才能更新现有应用或推出任何新应用。

中国移动、中国建设银行和中国石油尚未就《华尔街日报》置评请求做出回应。