美议员发推称抵达“台湾共和国”

美国共和党籍议员梅斯（Nancy Mace）昨晚抵台后，发推特称“刚抵达台湾共和国（Republic of Taiwan）”。

梅斯在帖文附上照片，显示她站在印有美国国名的行政专机旁，她并在文字后面附上美国国旗和青天白日满地红旗，还将该推文顶置。

五名美国众议员从昨天（25日）起在台湾展开两天访问，梅斯是唯一一名共和党籍议员。

这个由民主党籍众议员高野（Mark Takano）率领的五人跨党派众议员团，昨夜搭乘行政专机抵台。访问团成员除了有梅斯之外，还包括民主党籍众议员阿尔里德（Colin Allred）、史罗金（Elissa Slotkin）、雅各布斯（Sara Jacobs）。

据台湾联合新闻网报道，议员们预计将与台湾总统蔡英文和台外交、国防高层会面。

这是美国议员一个月内第二次访台。美国六名共和党参众议员本月较早时在两名军官陪同下，曾搭美国海军运输机访台三天。

中国国家主席习近平本月16日在与美国总统拜登举行的视频会晤中就台湾问题表态说，台海局势面临新一轮紧张的原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。习近平警告说：“这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。”