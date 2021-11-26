宁波高校外教杀害女生案一审开庭

中国浙江省宁波市中级人民法院昨天（25日）公开审理了美籍外教杀害女学生案。

据中国央视新闻客户端消息，宁波市人民检察院指控，美国籍被告人沙迪德（Shadeed Abdulmateen）于2019年与23岁的被害人陈某相识后，被告人谎称自己离异单身，并与陈某建立男女朋友关系。2021年5月下旬，陈某向沙迪德提出分手，遭到沙迪德反对和言语威胁。

同年6月14日晚上9时48分，沙迪德将陈某约至宁波市通途路清水桥路口公交车站附近见面，用事先准备的“勃朗宁”牌折叠刀朝陈某颈部、面部捅刺、切割数刀，致陈某当场死亡，随后沙迪德逃离现场。

庭审中，公诉机关、辩护人出示了相关证据，法庭为被告人沙迪德聘请了翻译。控辩双方及被害人亲属委托的诉讼代理人在法庭主持下充分发表了意见。开庭前，人民法院依照相关规定通知了美国驻上海总领事馆，该馆官员到庭旁听。

庭审最后，法庭宣布择期宣判。

此前，宁波鄞州公安局6月19日发布通报称，上级公安机关对此案高度重视，全程指导案件侦办，检察机关已依法介入。该局将严格规范执法，确保办成铁案。

据死者父母及知情者披露的信息，死者为宁波工程学院23岁大三女生，河北沧州人。疑犯是该校美国籍非裔外教，2016年起在宁波工程学院国际交流学院任教英文。有网民爆料，涉案外教此前曾因骚扰女生被投诉，但学校仍保留了其职务。这起刑事案引起中国民众众怒，大量网民要求“杀人偿命”。