彭博：中国以安全考量为由要求滴滴在美退市

知情人士透露，中国国家互联网信息办公室以安全考量为由，要求滴滴出行高管制定美国退市计划。

据彭博社今天（26日）报道，不愿具名的消息人士说，国家网信办以担心敏感数据可能会被泄露为由，要滴滴管理层将公司从纽约证交所中除牌，并要求滴滴制定具体计划，但须获得中国政府的批准。

知情人士称，考虑中的方案包括直接将公司私有化，或是在香港上市后从美国退市。如果进行私有化，献议价可能会不低于公司进行首次公开售股（IPO）时的14美元（19.20新元），因为滴滴6月才上市，不久后提出更低的献议价，可能导致公司面对诉讼案件，或被股东抵制。如果在香港二次上市，在港IPO发行价可能会低于在美股价。滴滴在美股价前天收报8.11美元。

相关人士正进行商议，国家网信办也有可能撤回上述要求。滴滴和国家网信办的代表并没有就彭博社的置评请求做出回应。彭博社认为，除牌有可能是中国官方针对滴滴的惩罚措施之一。

滴滴出行6月30日赴美上市，两天后就被中国监管机构实施网络安全审查，要求其停止新用户注册。7月4日，应用商店被令下架滴滴出行应用。在这之后，滴滴企业版等另外25款“滴滴系”应用“存在严重违法违规收集使用个人信息问题”，被要求下架。

香港01旗下的财经媒体“巨子ICON”早前报道，滴滴贸然赴美上市，惹怒监管层，其中一个原因是，监管层多次与滴滴沟通过程中，明确表达了对数据安全尤为重视。监管层内部人士说：“一旦滴滴出行赴美上市成功，将会面临美国的监管要求，势必会让中国国家和公民数据安全面临不可控。这是存在极大危险的，违背国家安全”。